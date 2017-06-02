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Корабль "Союз МС-03" с двумя членами экипажа покинул МКС

Космос
2 июня, 14:23 UTC+3 КОРОЛЕВ область/ 2, июня. /ТАСС

Ожидается, что спускаемый аппарат приземлится в 17:10 мск

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© NASA

КОРОЛЕВ /Московская область/, 2 июня. /ТАСС/. Космический корабль "Союз МС-03" с двумя космонавтами отстыковался от МКС, чтобы вернуть их на Землю, сообщили ТАСС в Центре управления полетами (ЦУП).

"Произошло физическое разделение корабля и станции", - сказал представитель ЦУПа.

На Землю возвращаются российский космонавт Олег Новицкий и европейский астронавт Тома Песке. На орбиту они отправились 17 ноября 2016 года, продолжительность их пребывания в космическом полете составит к моменту посадки 197 суток.

Ожидается, что в 17:10 мск спускаемый аппарат приземлится в 147 км юго-восточнее Джезказгана в Казахстане.

На МКС продолжит работу экипаж в составе российского космонавта Федора Юрчихина, а также американских астронавтов Джека Фишера и Пегги Уитсон.

Уитсон прибыла на МКС вместе с Новицким и Песке, но в связи с сокращением российского экипажа с весны этого года и появлением свободного места в корабле-спасателе "Союз МС-04" ее экспедицию продлили до сентября.

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