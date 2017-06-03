Первый старт тяжелой ракеты "Ангара-А5М" запланирован на 2021 год

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Первый запуск российской тяжелой ракеты "Ангара-А5М" планируется осуществить с космодрома Восточный в 2021 году, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин на своей странице в Facebook.

"3 июня коллегия ВПК и Роскосмос определили первоочередные работы по созданию новой ракеты сверхтяжелого класса и строительства инфраструктуры на космодроме Восточный, - отметил Рогозин. - Первый старт тяжелой ракеты "Ангара-А5М" с космодрома Восточный запланирован на 2021 год".

Ранее сообщалось, что Роскосмос отменил создание пилотируемой версии ракеты "Ангара-А5" - "Ангары-А5П", отложив строительство инфраструктуры для пилотируемых запусков на космодроме Восточный до создания сверхтяжелой ракеты.

"Ангара" - семейство российских ракет нового поколения. Состоит из унифицированных носителей легкого ("Ангара-1.1", "Ангара-1.2"), среднего ("Ангара-А3") и тяжелого ("Ангара- А5", "Ангара-А7") классов (грузоподъемность от 1,5 до 35 т). С их помощью можно выводить на любую орбиту космические аппараты всех типов - спутники, корабли, автоматические межпланетные станции.

Первый испытательный запуск ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" (грузоподъемность до 24 т) состоялся с космодрома Плесецк (Архангельская область) 23 декабря 2014 года.

В разработке также находятся варианты ракеты - "Ангара- А5П" для пилотируемых запусков с космодрома Восточный и "Ангара-А5В" грузоподъемностью до 37-38 т специально под лунную программу России.