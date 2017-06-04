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Американский корабль Cygnus отстыкован от МКС

Космос
4 июня, 16:52 дата обновления: 4 июня, 17:04 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Корабль после серии экспериментов сгорит 11 июня

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Материал из 1 страницы
© NASA TV via AP

НЬЮ-ЙОРК, 4 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Корабль Cygnus американской компании Orbital ATK отстыковался от Международной космической станции (МКС). Он осуществит сход с орбиты 11 июня и в тот же день сгорит в плотных слоях атмосферы. Это произойдет ориентировочно над Тихим океаном, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

До 11 июня корабль будет находиться на орбите. За это время специалисты NASA с помощью команд с Земли запустят с Cygnus четыре микроспутника, а также устроят на борту аппарата контролируемый пожар. Этот эксперимент под названием Spacecraft Fire Safety направлен на изучение особенностей горения в условиях невесомости и степени воспламеняемости различных материалов. NASA уже трижды проводила подобные эксперименты, в том числе в июле 2016 года.

Cygnus разминется с кораблем Dragon компании SpaceX, который был запущен в минувшую субботу с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) и доставит на МКС полезный груз 5 июня. Стыковкой будут заниматься Фишер и Уитсон.

Dragon, который в отличие от Cygnus предназначен для многоразового использования, пробудет на орбите до 2 июля, потом вернется на Землю с результатами научных экспериментов, проведенных на борту орбитального комплекса. Dragon предстоит на парашютах приводниться в Тихом океане близ северной части полуострова Калифорния.

"Лебедь" отправился на орбиту 18 апреля. Каждому кораблю присваивается собственное имя в честь астронавтов NASA.

Этот образец Cygnus назван в честь астронавта США Джона Гленна, совершившего (1962) первый орбитальный полет вокруг Земли. Гленн был одним из семи военных летчиков- испытателей, которые в 1959 году были отобраны NASA в первый отряд астронатов. Он полетел в космос пятым в истории космонавтики после Юрия Гагарина, Германа Титова, Алана Шепарда и Вирджила Айвена Гриссома. Гленн скончался в возрасте 95 лет в декабре 2016 года.

На МКС только трое

С Фишером и Уитсон вахту на орбитальной станции несет российский космонавт Федор Юрчихин. Его коллеги Олег Новицкий и француз Тома Песке из Европейского космического агентства вернулись на Землю 2 июня. На орбиту они отправились 17 ноября 2016 года, продолжительность их пребывания в космическом полете составила 197 суток.

Американка Уитсон прибыла на МКС вместе с Новицким и Песке, но в связи с сокращением российского экипажа с весны этого года и появлением свободного места в корабле - спасателе "Союз МС-04" ее экспедицию продлили до сентября.

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