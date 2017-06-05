Военные летчики доставили спускаемый аппарат "Союза МС-03" из Казахстана в Москву

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Самолет транспортной авиации Центрального военного округа Ан-12 доставил спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-03" из казахстанского Жезказгана в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе округа.
"Ан-12 доставил спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-03" из казахстанского Жезказгана в Москву с дозаправкой и прохождением таможенных процедур на южноуральской авиабазе Упрун. В столице капсулу передадут в распоряжение специалистов ракетно-космической корпорации "Энергия", - говорится в сообщении.
В поисково-спасательном обеспечении посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-03" принимали участие более 150 военных, 12 вертолетов Ми-8, три самолета (Ан-12 и Ан-26) и 14 единиц автотехники, включая шесть поисково-эвакуационных машин повышенной проходимости. На Землю вернулись российский космонавт Олег Новицкий и европейский астронавт Тома Песке.