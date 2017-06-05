Космонавт Новицкий заменил пломбу в зубе во время пребывания на борту МКС

Сарсания: переход Нобоа в ФК "Зенит" является пожеланием МанчиниСпорт 5 июня, 12:30
Пресс-конференция глав МИД РФ и Белоруссии в Москве. ВидеотрансляцияПолитика 5 июня, 12:26
Бывший тренер "Спартака" Аленичев возглавил "Енисей"Спорт 5 июня, 12:24
Военный знак качества: зачем российской армии "ударные" подразделенияАрмия и ОПК 5 июня, 12:21
ФК "Спартак" объявил о назначении Измайлова на пост зампреда совета директоровСпорт 5 июня, 12:08
Yamaha отзывает в РФ почти 400 мотоциклов из-за возможных проблем с управлениемЭкономика и бизнес 5 июня, 12:05
Космонавт Новицкий рассказывает о своей миссии на орбите. ВидеотрансляцияКосмос 5 июня, 11:58
Совет муниципальных образований Москвы поддержал программу реновацииОбщество 5 июня, 11:54
Сарсания: решение не продлевать контракт с Данни принял тренерский штаб "Зенита"Спорт 5 июня, 11:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ/, 5 июня. /ТАСС /. Российский космонавт Олег Новицкий заменил пломбу в зубе во время своего пребывания на борту Международной космической станции (МКС).
"Просто откололся кусочек пломбы, поэтому пришлось наложить пломбу, чтобы избежать дальнейшей деградации. Это похоже на замазывание трещинки, ну, да, пломбу установил", - сказал он на пресс-конференции после возвращения с МКС 2 июня.
По его словам, стоматологи с Земли показали ему в режиме телеконференции, как выполнять данную операцию, как устанавливать пломбу на зуб.
По словам Новицкого, ему пришлось устанавливать пломбу несколько раз.