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Экипаж МКС доставил на Землю детали станции для изучения уровня их деградации

Космос
5 июня, 12:36 дата обновления: 5 июня, 12:38 UTC+3 ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК июня. /, ТАСС

Российский космонавт Олег Новицкий отметил, что каждый агрегат подвергался воздействию радиации

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Олег Новицкий

Олег Новицкий

© Станислав Красильников/ТАСС

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ/, 5 июня. / ТАСС /. Вернувшийся с Международной космической станции (МКС) экипаж вернул на Землю детали станции для изучения уровня их деградации, сообщил сегодня в Звездном городке российский космонавт Олег Новицкий.

"Мы всегда возвращаем результаты экспериментов, но в этот раз было очень много оборудования, чтобы специалисты на Земле могли посмотреть степень деградации. Каждый агрегат пробыл какой-то период на орбите, подвергался воздействию радиации, надо посмотреть, как он изнашивается, как это отразится на будущих работах, на материалах. Посмотрят аппаратуру, которую мы вернули, как она деградирует в условиях космоса, почему отказал тот или иной прибор", - сказал он.

Помимо возможности вернуть стандартные 50 кг грузов на космическом корабле "Союз", на месте третьего члена экипажа находился грузовой контейнер, в котором с МКС на Землю было возвращено еще 70 кг грузов.

Новицкий также сообщил, что двух человек на российском сегменте МКС достаточно для решения имеющихся задач.

"У нас есть программа полета, она рассчитана от состава экипажа, у каждого есть своя работа. Если Роскосмос посчитал, что на данную программу полета достаточно двух человек, то, в принципе, мы работали и справлялись со всеми задачами", - рассказал он.

На экспедицию Новицкого выпало сокращение российского экипажа на МКС с трех до двух человек.

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