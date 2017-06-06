Корабль Dragon с 2,7 тонны грузов пристыковался к МКС

НЬЮ-ЙОРК, 6 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Космический грузовой корабль Dragon производства американской компании SpaceX успешно пристыковался в понедельник к Международной космической станции (МКС). Как сообщили представители Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), стыковка корабля, которая была поручена находящимся на МКС американским астронавтам Джеку Фишеру и Пегги Уитсон, произошла примерно в 09:52 по времени Восточного побережья США (16:52 мск).

Корабль был запущен с помощью ракеты Falcon 9 в субботу в 17:08 по местному времени (4 июня в 00:08 мск) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Он доставил на МКС около 2,7 тонны грузов: продовольствие и материалы для проведения более 250 научных экспериментов.

В том числе речь идет о совместном проекте NASA и Европейского космического агентства (ЕКА), который предусматривает изучение влияния света и микрогравитации на семена растений. Цель эксперимента - повысить устойчивость сельскохозяйственных культур на Земле и во время будущих длительных экспедиций в космос.

Еще одно оборудование предназначено для изучения процесса горения газообразных веществ в условиях невесомости. Такие эксперименты нацелены на улучшение эффективности топлива и снижение образования вредных для экологии продуктов его сгорания. Отдельный опыт будет посвящен изучению степени воспламеняемости различных современных материалов и в том числе ориентирован на повышение противопожарной безопасности на борту МКС.

Грузовик также доставил на станцию прибор SEXTANT (Station Explorer for X-Ray Timing and Navigation). Он предназначен для измерения периодичности рентгеновского электромагнитного излучения нейтронных звезд и испытания новейшей технологии навигации.

Помимо Фишера и Уитсон вахту на орбитальной станции несет российский космонавт Федор Юрчихин. Его коллеги Олег Новицкий и француз Тома Песке из ЕКА вернулись на Землю 2 июня.

Грузовой аппарат пробудет на орбите до 2 июля, потом вернется на Землю с результатами научных экспериментов, проведенных на борту орбитального комплекса. Dragon, как ожидается, на парашютах приводнится в Тихом океане близ северной части полуострова Калифорния.