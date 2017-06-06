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Шойгу проверил исполнение гособоронзаказа компанией ИСС

Космос
6 июня, 15:06 UTC+3 ЖЕЛЕЗНОГОРСК край/ 6, июня. /ТАСС

"Информационные спутниковые системы" имени Решетнева"- одно из ведущих предприятий российской космической отрасли, базовое предприятие по созданию спутников связи и системы ГЛОНАСС

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ЖЕЛЕЗНОГОРСК /Красноярский край/, 6 июня. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проверил исполнение государственного оборонного заказа компанией "Информационные спутниковые системы" (ИСС) имени Решетнева".

Шойгу заслушал руководителей предприятия о выполнении производственных планов по созданию орбитальных спутников военного назначения, научно-исследовательских работах, ведущихся в интересах Минобороны РФ.

Министр ознакомился с возможностями монтажно-испытательного комплекса заводского корпуса, где идет сборка и испытания космических аппаратов по заказам военного ведомства, осмотрел автоматизированный измерительно-вычислительный комплекс, который позволяет измерять интегральные выходные характеристики полезных нагрузок аппаратов, фактически имитируя на Земле условия дальнего космоса. Эти сооружения, созданные специалистами Спецстроя, позволяют значительно сокращать сроки создания спутников различного назначения.

"Информационные спутниковые системы" имени Решетнева"- одно из ведущих предприятий российской космической отрасли. Это базовое предприятие по созданию спутников связи и системы ГЛОНАСС. ИСС владеет технологиями полного цикла создания космических комплексов от проектирования до управления космическими аппаратами на всех орбитах - от низких круговых до геостационарных.

Предприятие принимало участие в реализации более чем 30 космических программ в областях связи, ретрансляции телевидения, навигации, геодезии и научных исследований. Было спроектировано, изготовлено и запущено порядка 50 различных типов аппаратов, отличающихся высокой надежностью.

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