Пенс: США при Трампе не уступят первенства в космосе

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Президент США Дональда Трамп полон решимости больше не уступать первенство в исследовании космического пространства. С таким заявлением выступил вице-президент Майкл Пенс на церемонии представления 12 новых кандидатов в астронавты, состоявшейся в Центре космических полетов имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас).

"У NASA будут все необходимые ресурсы, чтобы продолжать открывать новые страницы в истории (исследования космического пространства), раздвигать горизонты человеческих познаний и продвигать первенство Америки в открытом космосе. При президенте Трампе Америка будет лидировать в космосе так, что мир будет поражаться", - обещал Пенс.

Вице-президент США объявил о решении главы государства "спустя почти два десятилетия" возродить президентский Национальный космический совет, который будет базироваться в столице страны. Его возглавит сам Пенс. По его словам, на данный совет возлагается задача прежде всего "возродить в американцах дух космических первопроходцев, а также гарантировать то, чтобы Америка больше никогда и никому не уступала первенство в исследовании космического пространства, инновациях и технологиях".

"Для этого нам необходимо расставить приоритеты в гражданской программе освоения космоса, сделав акцент на продвижении к его дальним рубежам и обеспечении мощностей, необходимых для постоянного присутствия США в околоземном пространстве", - отметил вице-президент. Он подтвердил также преемственность курса на тесное взаимодействие NASA с частными компаниями, занимающимися освоением космоса в коммерческих целях.

Как уточнил Пенс, более 18,3 тысячи человек подали заявки в отряд астронавтов 2017 года. Это почти в три раза больше, чем в 2012 году, когда последний раз проходил подобный набор, и намного больше предыдущего рекорда в 8 тысяч человек, установленного в 1978 году. В группу кандидатов попали 12 человек, среди которых пять женщин. "Программа их первоначальной подготовки начнется в августе и будет включать тренировки на различных космических кораблях, приобретение навыков работы в открытом космосе, изучение русского языка и других дисциплин", - сообщило NASA.

За всю историю освоения космического пространства в США были подготовлены 330 астронавтов, 50 из которых являются действующими (и 35 являются управленцами). Еще 196 уволились или вышли на пенсию, 49 погибли. В новый отряд приглашаются в первую очередь профессиональные летчики, инженеры, ученые, а также врачи, имеющие высшее образование и проработавшие по своей специальности не менее трех лет. Как сообщило NASA, всем кандидатам, как обычно, придется пройти жесткую медицинскую проверку на пригодность к длительным космическим полетам.