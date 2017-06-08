Ракета-носитель "Протон-М" стартовала с космодрома Байконур

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Ракета-носитель "Протон-М" с американским телекоммуникационным космическим аппаратом Echostar 21 стартовала с космодрома Байконур в Казахстане в 6:45 мск и позже вывела его в связке с разгонным блоком "Бриз-М" на опорную орбиту, сообщили ТАСС в госкорпорации "Роскосмос".

"Произошло отделение космического аппарата от третьей ступени ракеты-носителя", - сказали в Роскосмосе.

Дальнейшее выведение космического аппарата на геопереходную орбиту высотой с параметрами 36 тыс. км на 2,3 тыс. км будет осуществлено за счет пяти включений двигательной установки разгонного блока.

Общая длительность выведения Echostar 21 на целевую орбиту, начиная от старта ракеты, до отделения космического аппарата от "Бриза-М" составит 9 часов 13 минут (15:58 мск). После этого аппарат будет передан на управление заказчику - американскому оператору спутниковой связи EchoStar Corporation.

Это первый пуск ракеты "Протон-М" за год. Предыдущий старт состоялся 9 июня 2016 года. Тогда на орбиту был выведен спутник Intelsat-31. Вслед за ним должен был быть запущен Echostar 21, однако сначала запуск многократно переносился, а затем был отложен на длительное время в связи с обнаружением дефекта в двигателях второй и третьей ступеней ракет "Протон". Как сообщалось, в 71-м двигателе было обнаружено использование неподходящего припоя.

Echostar 21 - мощный геостационарный спутник связи, изготовленный компанией Space Systems/Loral. Он предназначен для оказания услуг мобильной спутниковой связи на территории Европы. Масса космического аппарат - 6 т 871 кг, расчетный срок активного существования - 15 лет.