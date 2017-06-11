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Американский корабль Cygnus сгорел в атмосфере согласно плану

Космос
11 июня, 23:49 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Аппарат ранее доставил на МКС примерно 3,5 тонны грузов, в том числе материалы и оборудование для проведения исследований, продовольствие, одежду

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НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Корабль Cygnus согласно плану сошел с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы. Об этом говорится в заявлении американской компании Orbital ATK, которой принадлежал аппарат.

Это произошло над Тихим океаном, к востоку от Новой Зеландии. На борту Cygnus находились мусор и отходы с Международной космической станции (МКС). В Orbital ATK уточнили, что операция была осуществлена без происшествий.

Аппарат был запущен в космос 18 апреля со стартового комплекса 41 базы ВВС на мысе Канаверал (штат Флорида). Он доставил на МКС примерно 3,5 тонны грузов, в том числе материалы и оборудование для проведения исследований, продовольствие, одежду.

Каждому кораблю присваивается собственное имя. Данный образец Cygnus был назван в честь Джона Гленна. На счету этого астронавта NASA несколько рекордов. В 1962 году он первым из американских исследователей космоса совершил на корабле "Меркурий-Атлас-6" орбитальный полет вокруг Земли. До него это сделали советские космонавты Юрий Гагарин и Герман Титов.

Гленн был одним из членов "первой семерки" - первого отряда американских астронавтов, летавших на одноместных кораблях серии "Меркурий". Во второй раз он совершил космический полет на борту шаттла Discovery в 1998 году в возрасте 77 лет, став самым пожилым человеком в космосе. Гленн скончался в возрасте 95 лет в декабре 2016 года.

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