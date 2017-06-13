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Россия и Казахстан договорились о втором этапе утилизации старых объектов Байконура

Космос
13 июня, 9:12 дата обновления: 13 июня, 9:32 UTC+3 БАЙКОНУР БАЙКОНУР 13, июня. /ТАСС

Вице-премьер Дмитрий Рогозин также сообщил, что запуски нового носителя "Союз-5" с Байконура планируется начать в 2022 г.

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БАЙКОНУР, 13 июня. /ТАСС/. Россия и Казахстан достигли четкого понимания о содержании второго этапа проекта по утилизации морально устаревших объектов космодрома Байконур. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, выступая на V заседании казахско-российской межправительственной комиссии по комплексу "Байконур".

"В соответствии с решением по списанию и утилизации неиспользованных объектов комплекса "Байконур", утвержденным сопредседателями комиссии 20 декабря прошлого года, в период с февраля по май этого года успешно реализован пилотный проект по утилизации 95 объектов космодрома, - сказал он. - Российская сторона инициировала второй этап этой работы, предложив утилизировать еще около 300 не используемых и не имеющих перспектив применения объектов космодрома. В принципе, мы обсуждали это в узком составе, есть четкое понимание дальнейших этапов этой работы".

Рогозин выразил надежду, на поддержку казахстанских коллег по этому вопросу. Он пояснил, что "речь идет прежде всего о тех объектах, которые действительно технологически и морально устарели настолько, что они нам не нужны для новых наших проектов, которые сегодня мы обсуждаем". Он добавил, что в ходе заседания МПК в узком составе была достигнута принципиальная договоренность о финансовом участии казахстанской стороны в содержании и дальнейшем развитии социальной и производственной инфраструктуры Байконура.

Визит в Астану

Рогозин также сообщил, что он посетит во вторник Астану, где встретится с премьер-министром Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым. Вице-премьер планирует обсудить ряд возможных совместных проектов в области высоких технологий.

"Будем обсуждать те проекты, которые можно было бы совместно развернуть в области высоких технологий по всей большой зоне Байконура", - сказал он, выступая на V заседании казахско-российской межправительственной комиссии по комплексу "Байконур".

По его мнению, существует масса возможностей для сотрудничества. "Это и ремонтные заводы, это и создание микрогенерации на базе авиационных двигателей и многое другое. Это все сегодня будет в Астане обсуждаться", - пояснил Рогозин, отметив, что инициатором этого обсуждения стала двусторонняя межправкомиссия. Зампред правительства также добавил, что в поездке в Астану его будет сопровождать делегация из представителей крупнейших российских предприятий, в том числе "Вертолетов России", ОДК, ОАК и других.

"Союз-5"

Вице-премьер также сообщил, что Россия и Казахстан согласовали программу по финансированию и ускоренной реализации создания ракеты "Союз-5" и стартовой инфраструктуры для нее на Байконуре.

"Сегодня нам (с вице-премьером Казахстана Оскаром Маминым, - прим. ТАСС) как сопредседателям удалось понять и принять смысл того, какую огромную работу нужно провести правительствам наших стран в плане ускорения выделения финансирования для этой работы с тем, чтобы по расчетам Роскосмоса мы могли бы стартовать с этой программой в начале 2022 года", - сказал Рогозин.

Он напомнил, что речь идет о создании новой программы, основанной на модернизации и дальнейшем строительстве комплекса "Байтерек" на базе стартового стола для ракеты "Зенит". По его словам, российская сторона берет на себя повышенные обязательства финансирования и создания ракеты среднего класса, которая должна решить многие вопросы, связанные с восстановлением лидирующих позиций России и Казахстана по космическим запускам. "Таким образом мы рассчитываем, что уже в 2022 году, когда еще будет действовать программа МКС, мы выйдем на возможность пусков новой высококонкурентной ракеты, нового пилотируемого транспортного корабля к МКС, а дальше к иным пилотируемым программам, которые также будут теперь находиться в поле зрения властей Казахстана, - заключил российский вице- премьер. - Казахстан в свою очередь становится абсолютно полноправным партнером России в вопросе обеспечения космической инфраструктуры на Байконуре".

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