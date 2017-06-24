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Американская ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту первый болгарский спутник связи

Космос
24 июня, 9:37 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков

Для запуска BulgariaSat-1 SpaceX повторно использовала нижнюю ступень Falcon 9, которая уже побывала в космосе в январе этого года

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НЬЮ-ЙОРК, 24 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Ракета-носитель Falcon 9 производства американской компании SpaceX успешно вывела в пятницу на орбиту болгарский телекоммуникационный спутник BulgariaSat-1. Старт ракеты состоялся в 15:10 по времени Восточного побережья США (22:10 мск) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Аппарат компании-оператора Bulsatcom стал первым запущенным в космос болгарским геостационарным спутником связи. BulgariaSat-1 весом около 4 тонн, построенный американской компанией SSL, предназначен для передачи телевизионного сигнала, а также данных сотовой и интернет-связи на территорию Юго-Восточной Европы. Срок его службы должен составить приблизительно 15-20 лет.

Для запуска BulgariaSat-1 SpaceX повторно использовала нижнюю ступень Falcon 9, которая уже побывала в космосе во время вывода на орбиту группы спутников Iridium NEXT в январе этого года. Компании и в этот раз удалось успешно осуществить управляемое возвращение нижней ступени. Она приземлилась на гигантскую платформу в Атлантическом океане и будет использована вновь при повторных запусках.

За несколько минут до старта глава SpaceX Илон Маск указал в своем Twitter на большую вероятность того, что нижнюю ступень Falcon 9 в этот раз посадить не удастся. Он объяснил это тем, что элемент ракеты столкнется с сильнейшими нагрузками при входе в плотные слои атмосферы. Однако в итоге его опасения оказались напрасными. Маск впоследствии в Twitter отметил, что приземление было очень жестким, однако его можно считать успешным.

Это уже второй раз, когда SpaceX удалось повторно использовать нижнюю ступень Falcon 9 для запуска. Впервые это произошло в конце марта текущего года, когда был выведен на орбиту телекоммуникационный спутник SES-10 одноименной люксембургской компании.

1 сентября прошлого года во время предстартовых испытаний на пусковой площадке SpaceX на мысе Канаверал произошло ЧП: за два дня до запланированного запуска при заправке топливом ракета Falcon 9 с израильским спутником связи Amos-6 взорвалась. В результате ЧП никто не пострадал. Маск назвал тогда взрыв наиболее серьезной неудачей за всю историю существования компании.

По итогам расследования катастрофы специалисты пришли к выводу, что ее причиной стала неисправность в одном из трех находящихся под высоким давлением баллонов, которые расположены внутри бака с жидким кислородом во второй ступени ракеты. Представители SpaceX отметили, что компания приняла необходимые меры с целью недопущения повторения инцидента.

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