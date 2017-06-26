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Отстыковка грузового корабля "Прогресс МС-05" от МКС запланирована на 20 июля

Космос
26 июня, 10:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

"Прогресс МС-05" прибыл на МКС 24 февраля

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Российский грузовой космический корабль "Прогресс МС-05" отстыкуется от Международной космической станции 20 июля, сообщили в понедельник в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП).

"Расстыковка корабля со станцией предварительно планируется на 20 июля", - сказали в ЦУПе.

"Прогресс МС-05" прибыл на МКС 24 февраля этого года. Корабль доставил на станцию около 2,5 т различных грузов, в том числе топливо для дозаправки МКС, воду и воздух для космонавтов. В грузовом отсеке также было уложено научное оборудование и комплектующие, контейнеры с продуктами питания, одежда, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа. Среди грузов - скафандр нового поколения для работы в открытом космосе "Орлан-МКС", отправленный для замены аналогичного скафандра, потерянного во время аварии 1 декабря 2016 года.

Также грузовик доставил на МКС видеокамеру для съемки 360-градусного видео, научную аппаратуру для экспериментов "Пробиовит" (для приготовления на борту МКС кисломолочных продуктов) и "Микровир" (для изучения влияния космического полета на заражение бактерий вирусами).

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