СМИ: ученые впервые обнаружили спаренные черные дыры

Астрономы Университета Нью-Мексико впервые обнаружили две сверхмассивные черные дыры, одна из которых движется по орбите другой, сообщается на научном новостном портале EurekAlert!

Как заявил профессор Университета Нью-Мексико Грэг Тейлор, это первая пара сверхмассивных черных дыр, которые составляют бинарную систему и которые удалось увидеть.

"Долгое время мы смотрели в космос и пытались найти две сверхмассивные черные дыры, которые в результате слияния галактик стали вращаться одна вокруг другой, - сказал Тейлор. - Несмотря на то, что теория об этом существовала давно, никто раньше такого не видел".

Объекты находятся в эллиптической галактике 0402+379, расположенной в 750 миллионах световых лет от Земли. Расстояние между ними составляет лишь около 24 световых лет, а их общая масса в 15 миллиардов раз больше массы Солнца. По расчетам ученых, полный оборот одной галактики вокруг другой совершается за 30000 лет.

"Мы считаем, что две сверхмассивные черные дыры в этой галактике сольются", - сообщила коллега Тейлора Каришма Бансал, отметив, что слияние произойдет через миллионы лет.

Подобные сверхмассивные черные дыры находятся в центре большинства галактик. Наличие в центре одной галактики двух таких объектов означает, что в прошлом она слилась с другой. В таких случаях две черные дыры могут соединиться, что породит гравитационные волны, которые разойдутся по вселенной.

О галактике 0402+379

Эллиптическая галактика 0402+379 была обнаружена в 1995 году и исследовалась в 2003 и 2005 годах с помощью радиоинтерферометра VLBA (Very Long Baseline Array). Основываясь на том, что у галактики были найдены два центра вместо одного, Тейлор и его коллеги в 2006 году пришли к выводу, что в центре галактики находится две сверхмассивные черные дыры. Дальнейшие исследования в 2009 и 2015 годах подтвердили, что одна черная дыра находится на орбите другой.

Астрономы надеются найти другие подобные системы. Предполагается, что слияние галактик, из-за которого черные дыры оказываются так близко друг от друга, - распространенное явление во вселенной.