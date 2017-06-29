НПО "Энергомаш" отправило в США еще четыре двигателя РД-180

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российское НПО "Энергомаш" отправило американскому заказчику четыре двигателя РД-180 для использования на ракетах-носителях "Атлас-5", сообщили в пресс-службе предприятия.

"Очередные четыре двигателя РД-180 отправлены американскому заказчику. На сегодня ракеты-носители семейства "Атлас" совершили 77 подряд успешных пусков с помощью двигателей РД-180", - говорится в сообщении.

Ранее гендиректор предприятия Игорь Арбузов сообщал, что "Энергомаш" рассчитывает на поставку в США в 2017 году 19 ракетных двигателей. По его словам, в течение этого года предприятие планирует поставку 11 двигателей РД-180 (для ракет "Атлас") компании United Launch Alliance (ULA) и восемь двигателей РД-181 (для носителей "Антарес") компании Orbital ATK. Генеральный директор Объединенной ракетно-космической корпорации Юрий Власов ранее сообщал, что поставки российских двигателей в США будут продолжаться до 2024-2025 годов.

США более 10 лет назад получили лицензию на производство двигателей РД-180 и его аналогов, но пока не смогли организовать их выпуск. По мнению гендиректора Роскосмоса Игоря Комарова, отказ США от российских ракетных двигателей "вряд ли критическим образом скажется на развитии двигательной промышленности РФ".

Соглашение между Москвой и Вашингтоном, которое предусматривало поставки в США 101 двигателя РД-180 и оценивалось примерно в $1 млрд, было заключено в 1997 году. Ранее Конгресс США из-за обострения отношений с Россией ввел запрет на использование двигателей после 2019 года, но затем отменил его, когда стало ясно, что свои двигатели в течение ближайших лет в США созданы не будут. Сразу же после этого консорциум ULA заказал у НПО "Энергомаш" дополнительно еще 20 РД-180 до 2020 года.

В декабре 2014 года американская корпорация Orbital Sciences Corporation договорилась о приобретении у НПО "Энергомаш" восьми ракетных двигателей РД-181 для носителя "Антарес". Четыре таких двигателя предприятие отправило в США в 2015 году.