В Казахстане для отслеживания падения частей ракет-носителей задействуют спутники и БПЛА

АСТАНА, 1 июля. /ТАСС/. Средства дистанционного зондирования Земли будут задействованы для обследования районов падения в Казахстане частей ракет-носителей. Об этом в субботу сообщила пресс-служба министерства оборонной и аэрокосмической промышленности страны.

"Во избежание повторения подобных инцидентов (гибели людей в результате пожара на месте падения частей ракеты- носителя - прим. ТАСС) российскими и казахстанскими специалистами будет предпринят ряд мер. В частности, к мониторингу обстановки в районах падения отделяющихся частей ракет-носителей будут привлекаться средства дистанционного зондирования Земли, планируется проводить съемку районов со спутников до и сразу после пуска с целью своевременного обнаружения обломков ракетно-космической техники", - отметила пресс-служба.

В ведомстве сообщили, что будет усилено взаимодействие подразделений комитета по ЧС МВД Казахстана, Аэрокосмического комитета республики с российскими специалистами, силы и средства которых будут в обязательном порядке привлекать к работам в районе падения. "Одновременно с послепусковым облетом района падения российские предприятия будут применять беспилотные летательные аппараты для контроля обстановки, выявления возможных угрожающих факторов", - уточнили в министерстве. По данным ведомства, ВПК "НПО машиностроения" обеспечит наземные поисковые группы дополнительной пожарной и специальной техникой.

14 июня с космодрома Байконур был осуществлен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-06". Полет ракеты прошел в штатном режиме. На 117 секунде произошло отделение первой ступени, ее части упали в заданном районе, в 20 км от поселка Талап Улытауского района Карагандинской области Казахстана.

На месте падения части ступени произошел степной пожар, в результате которого погиб водитель Юрий Хатюшин и получил ожоги слесарь механосборочных работ Вячеслав Тыц. Он был доставлен авиацией из Жезказгана в центр ортопедии и травматологии имени Макажанова в Караганде. 30 июня Тыц скончался. Хатюшин и Тыц были сотрудниками ВПК "НПО машиностроения", они выполняли работы по сбору отделяемых частей ракеты-носителя.