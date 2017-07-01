В Канаде объявили имена двух астронавтов, которые должны полететь на МКС после 2024 года

ОТТАВА, 1 июля. /ТАСС/. Канадское космическое агентство (ККА) отобрало двух астронавтов, которые могут полететь на Международную космическую станцию (МКС) после 2024 года. Об этом в субботу сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, выступая в Оттаве по случаю отмечаемого 150-летия Страны кленового листа.

"Сегодня, когда мы отмечаем 150-летие Канады, нужно смотреть в будущее, - сказал он. - Я вам представляю двух следующих канадских астронавтов, которые будут вдохновлять будущие поколения на полеты к звездам. Это Дженнифер Сайди и Джошуа Кутряк".

В августе 2016 года ККА объявило о наборе в отряд будущих астронавтов, в итоге в агентство поступило 3 772 заявки. Сайди и Кутряк были выбраны из 17 лучших претендентов, которые вышли в финал конкурса в апреле этого года. На сайте ККА сообщается, что они оба родились в канадской провинции Альберта, их возраст не указывается.

В мае прошлого года было объявлено, что 47-летний Давид Сен-Жак станет следующим канадским астронавтом, который отправится на МКС. Он полетит к станции на российской ракете "Союз" в ноябре 2018 года. Его миссия рассчитана на шесть месяцев. Затем в 2024 году в космос должен полететь Джереми Хэнсен, которому сейчас 41 год.

Канадцы в субботу отмечают главный государственный праздник - День Канады. В этом году у Страны кленового листа юбилей - ей исполняется 150 лет. 1 июля 1867 года королева Великобритании Виктория (1819-1901) подписала Акт о Британской Северной Америке, провозгласивший Канаду двуязычным доминионом Британской империи. В 1879 году это торжественное событие стали называть Днем Доминиона, а в 1982 году по решению парламента праздник обрел свое нынешнее название - День Канады.