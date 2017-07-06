Пенс: американские астронавты в будущем вернутся на Луну и отправятся к Марсу

Пенс: американские астронавты в будущем вернутся на Луну и отправятся к МарсуКосмос 6 июля, 21:57
Россия запросила США об их идеях по бесполетным зонам в СирииПолитика 6 июля, 21:41
Российский теннисист Южный проиграл канадцу Раоничу во втором круге УимблдонаСпорт 6 июля, 21:39
Клишина стала четвертой в прыжках в длину на этапе "Бриллиантовой лиги" в ЛозаннеСпорт 6 июля, 21:34
"Нафтогаз": в контракте с РФ может быть сохранен принцип "бери или плати"Экономика и бизнес 6 июля, 21:25
Россиянка Касаткина проиграла эстонке Контавейт в матче второго круга УимблдонаСпорт 6 июля, 21:19
В постпредстве РФ опровергли сообщения о блокировке Россией заявления СБ ООН по КНДРПолитика 6 июля, 21:08
СМИ: ЦСКА предложит баскетболисту Родригесу самый большой контракт в ЕвропеСпорт 6 июля, 21:07
В Карловых Варах прошла премьера фильма российского режиссера Александра ХантаКультура 6 июля, 20:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Администрация Трампа намерена обеспечить безусловное лидерство США в космосе, в том числе в исследованиях Луны и Марса.
Об этом заявил в четверг вице-президент США Майкл Пенс, выступая перед сотрудниками Центра космических полетов имени Джона Кеннеди на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида).
"Мы намерены стремиться к тому, чтобы космические полеты были более безопасными, дешевыми и надежными, - сказал Пенс, возглавивший в администрации Трампа Национальный совет по космосу. - Мы переориентируем американскую космическую программу на осуществление пилотируемых полетов и исследований на благо американцев и всего мира. Мы вернемся на Луну, мы отправимся к Марсу и двинемся дальше, туда, куда наших внуков поведет мечта".
По словам вице-президента, администрация Трампа намерена "сохранять постоянное присутствие на низких орбитах вокруг Земли, а также разработать политику, предусматривающую отправку пилотируемых экспедиций в Солнечной системе".
"США намерены сохранять присутствие в космосе в интересах обеспечения безопасности американцев, - отметил в заключение Пенс. - Космос жизненно необходим для обеспечения нашей национальной безопасности. При президенте Трампе безопасность американцев будет важной целью как в космосе, так и на Земле".