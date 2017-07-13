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Спектакль об истории космодрома Плесецк откроет мероприятия в честь его 60-летия

Космос
13 июля, 1:11 UTC+3 ТАСС

В юбилейных мероприятиях примут участие "десятки ветеранов, которые всю свою жизнь посвятили" космодрому

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ТАСС, 13 июля. Спектакль об истории космодрома Плесецк (город Мирный, Архангельская область) и презентация трех книг о нем откроет серию мероприятий, посвященных его юбилею. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе космодрома.

"На космодром Плесецк со всей России в четверг начнут приезжать десятки ветеранов, которые всю свою жизнь посвятили ему. Они будут почетными гостями юбилейных мероприятий, которые пройдут с 13 по 16 июля в честь 60-летия космодрома", - сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что приуроченный к юбилею спектакль, который планируется показать ветеранам, "поставлен силами сотрудников космодрома". "В этой постановке будут представлены все важные события в шестидесятилетней истории космодрома: от его строительства до наших дней", - подчеркнула собеседница агентства.

Также на Плесецке в четверг состоится презентация книг о космодроме. "Первый литературный сборник "Тем, кто был, тем, кто есть, тем, кто будет" создавался почти год творческими людьми, которые работают на космодроме. В нем представлены стихи, проза, которые проиллюстрированы рисунками сотрудников Плесецка, в том числе в сборник включены работы военнослужащих", - сказала собеседница агентства.

Также будет представлен третий том книги "Северный космодром России", посвященный работе Плесецка за последние 10 лет. "Два тома книги вышли ранее. Второй том был посвящен 50-летнему юбилею Плесецка. Третья книга, которая будет презентована в четверг, рассказывает о городе Мирном", - рассказали в пресс-службе.

О Плесецке

Первый государственный испытательный космодром Министерства обороны РФ (космодром Плесецк) расположен на территории Архангельской области и является самым северным космодромом в мире. Общая площадь космодрома составляет 176,2 тыс. га, с севера на юг космодром простирается на 46 км, с востока на запад - на 82 км.

История космодрома начинается 11 января 1957 года, когда было принято постановление правительства СССР о создании военного объекта с условным наименованием "Ангара". Он создавался как войсковое соединение ракетных полков, вооруженных межконтинентальными баллистическими ракетами Р-7, разработка которых велась в ОКБ-1 под руководством Сергея Королева.

Формирование соединения началось 15 июля 1957 года. В этот день первый командир "Ангары" полковник Михаил Григорьев подписал приказ №1 о своем вступлении в должность. Теперь этот день отмечается как ежегодный праздник космодрома Плесецк - 15 июля считается днем его основания.

В начале 1960-х годов было принято решение об использовании стартовых комплексов в Плесецке для запусков космических аппаратов. 17 марта 1966 года в 13:28 мск с этой площадки состоялся запуск первого космического аппарата - "Космос-112" (КА обзорного наблюдения "Зенит-2") был выведен ракетой-носителем "Восток-2" на низкую околоземную орбиту.

Всего с момента образования в 1957 году по настоящее время со стартовых площадок Плесецка было проведено около 1600 пусков ракет-носителей, выведены на околоземные орбиты свыше 2000 космических аппаратов различного назначения, испытано 11 космических ракетных комплексов, 60 типов космических аппаратов.

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