Бюст Гагарина установили на Плесецке в честь 60-летия космодрома

ТАСС, 14 июля. /ТАСС/. Бюст первого космонавта Юрия Гагарина установили в пятницу на космодроме Плесецк в Архангельской области в честь его 60-летия объекта. Об этом ТАСС сообщили на космодроме.

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"В дни празднования юбилея космодрома Плесецк был открыт бюст Юрия Гагарина. Открытие памятника сопровождал военный оркестр гарнизона. Он был установлен возле озера, где заработал фонтан, выполненный в виде ракеты. Струйки фонтана символизируют воздух, который рассекает взлетающая ракета", - рассказали на космодроме.

Также у стелы "Основателям космодрома" была вскрыта капсула времени, которую заложили в 1977 году военнослужащие Плесецка. Послание, хранившиеся 40 лет в капсуле, предназначалось для жителей близлежащего города Мирный и действующих работников космодрома. "В нем военнослужащие рассказывали о своих победах, свершениях, о своей жизни, работе, а также просили нас продолжать все их начинания", - уточнили в Плесецке.

Всего на юбилейные торжества в Мирный приехали около 1 тыс. человек, в том числе ветераны Плесецка. Гости космодрома возложили цветы к мемориалу "Вечный огонь". "Это священное место для космодрома Плесецк. Здесь похоронены те, кто погиб при испытании ракетно-космической техники", - уточнила участница мероприятия.

Не обошлось и без подарков. В пятницу в Мирном появилась новая многофункциональная детская площадка, а также аллея Промышленников.

О Плесецке

Первый государственный испытательный космодром Министерства обороны РФ (космодром Плесецк) расположен на территории Архангельской области и является самым северным космодромом в мире. Общая площадь космодрома составляет 176,2 тыс. га, с севера на юг космодром простирается на 46 км, с востока на запад - на 82 км.

История космодрома начинается 11 января 1957 года, когда было принято постановление правительства СССР о создании военного объекта с условным наименованием "Ангара". Он создавался как войсковое соединение ракетных полков, вооруженных межконтинентальными баллистическими ракетами Р-7, разработка которых велась в ОКБ-1 под руководством Сергея Королева.

Формирование соединения началось 15 июля 1957 года. В этот день первый командир "Ангары" полковник Михаил Григорьев подписал приказ №1 о своем вступлении в должность. Теперь этот день отмечается как ежегодный праздник космодрома Плесецк - 15 июля считается днем его основания.

В начале 1960-х годов было принято решение об использовании стартовых комплексов в Плесецке для запусков космических аппаратов. 17 марта 1966 года в 13:28 мск с этой площадки состоялся запуск первого космического аппарата - "Космос-112" (аппарат обзорного наблюдения "Зенит-2") был выведен ракетой-носителем "Восток-2" на низкую околоземную орбиту.

Всего с момента образования в 1957 году по настоящее время со стартовых площадок Плесецка было проведено около 1,6 тыс. пусков ракет-носителей, выведены на околоземные орбиты свыше 2 тыс. космических аппаратов различного назначения, испытано 11 космических ракетных комплексов, 60 типов космических аппаратов.