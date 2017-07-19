НПО Лавочкина ищет возможности опережения сроков создания десантного модуля для "ЭкзоМарс"

Госдума приняла закон о курортном сбореЭкономика и бизнес 19 июля, 11:38
Группа НМТП в I полугодии сократила грузооборот на 0,4% - до 74 млн тоннТранспорт 19 июля, 11:31
Первые природные пожары возникли на Ямале в 2017 году из-за жаркой погодыНовости Урала 19 июля, 11:30
Совфед ратифицировал конвенцию СЕ по безопасности на футбольных матчахСпорт 19 июля, 11:23
Болельщики смогут бронировать бесплатные билеты на поезда ЧМ-2018 с декабряСпорт 19 июля, 11:22
Рост контейнерооборота через порт Антверпен замедляетсяТранспорт 19 июля, 11:22
Более 5 млн человек воспользовались перелетами между городами Кубка конфедерацийСпорт 19 июля, 11:17
Дума приняла закон о присяге при приеме в гражданство РФ и его отзыве у террористовПолитика 19 июля, 11:06
Журналисты смогут бесплатно перемещаться на поездах между городами во время ЧМ-2018Спорт 19 июля, 11:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЖУКОВСКИЙ, 19 июля. /ТАСС/. НПО имени Лавочкина ищет возможности для опережения сроков создания десантного модуля для миссии "ЭкзоМарс-2020", поскольку больше времени потребуется на предстартовую подготовку на Байконуре, сообщил журналистам на авиасалоне МАКС-2017 генеральный директор НПО Сергей Лемешевский.
"По десантному модулю у нас график подписан. Мы работаем в соответствии с графиком, отставания нет. Сроки подготовки аппарата на космодроме несколько увеличились, мы сейчас ищем возможности сдвинуть влево сроки изготовления", - рассказал он.
Увеличение сроков подготовки связано с необходимостью установки на космодроме изотопных батарей в европейский ровер для миссии "ЭкзоМарс-2020".
При этом общая сборка комплекса, включающего российский десантный модуль и европейский ровер, будет осуществляться в Европе, а затем уже он будет отправлен на Байконур, пояснил Лемешевский.