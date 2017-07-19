НПО Лавочкина ищет возможности опережения сроков создания десантного модуля для "ЭкзоМарс"

ЖУКОВСКИЙ, 19 июля. /ТАСС/. НПО имени Лавочкина ищет возможности для опережения сроков создания десантного модуля для миссии "ЭкзоМарс-2020", поскольку больше времени потребуется на предстартовую подготовку на Байконуре, сообщил журналистам на авиасалоне МАКС-2017 генеральный директор НПО Сергей Лемешевский.

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"По десантному модулю у нас график подписан. Мы работаем в соответствии с графиком, отставания нет. Сроки подготовки аппарата на космодроме несколько увеличились, мы сейчас ищем возможности сдвинуть влево сроки изготовления", - рассказал он.

Увеличение сроков подготовки связано с необходимостью установки на космодроме изотопных батарей в европейский ровер для миссии "ЭкзоМарс-2020".

При этом общая сборка комплекса, включающего российский десантный модуль и европейский ровер, будет осуществляться в Европе, а затем уже он будет отправлен на Байконур, пояснил Лемешевский.