Третий метеоспутник "Электро-Л" запустят осенью 2018 года

Госдума приняла закон о курортном сбореЭкономика и бизнес 19 июля, 11:38
Группа НМТП в I полугодии сократила грузооборот на 0,4% - до 74 млн тоннТранспорт 19 июля, 11:31
Первые природные пожары возникли на Ямале в 2017 году из-за жаркой погодыНовости Урала 19 июля, 11:30
Совфед ратифицировал конвенцию СЕ по безопасности на футбольных матчахСпорт 19 июля, 11:23
Болельщики смогут бронировать бесплатные билеты на поезда ЧМ-2018 с декабряСпорт 19 июля, 11:22
Рост контейнерооборота через порт Антверпен замедляетсяТранспорт 19 июля, 11:22
Более 5 млн человек воспользовались перелетами между городами Кубка конфедерацийСпорт 19 июля, 11:17
Дума приняла закон о присяге при приеме в гражданство РФ и его отзыве у террористовПолитика 19 июля, 11:06
Журналисты смогут бесплатно перемещаться на поездах между городами во время ЧМ-2018Спорт 19 июля, 11:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЖУКОВСКИЙ, 19 июля. /ТАСС/. Запуск метеоспутника "Электро-Л" номер 3 планируется осенью 2018 года, сообщил журналистам генеральный директор НПО им. Лавочкина Сергей Лемешевский.
"Электро-Л" - плановый запуск осенью следующего года", - рассказал он.
По четвертому и пятому "Электро-Л" контракт еще не заключен, добавил глава предприятия.
"Я думаю, реально это года три-четыре (до их запуска - прим. ТАСС)", - сказал Лемешевский.
Ранее в Роскосмосе сообщали о планах запустить "Электро-Л" номер 3 в середине этого года.