Третий метеоспутник "Электро-Л" запустят осенью 2018 года

ЖУКОВСКИЙ, 19 июля. /ТАСС/. Запуск метеоспутника "Электро-Л" номер 3 планируется осенью 2018 года, сообщил журналистам генеральный директор НПО им. Лавочкина Сергей Лемешевский.

"Электро-Л" - плановый запуск осенью следующего года", - рассказал он.

По четвертому и пятому "Электро-Л" контракт еще не заключен, добавил глава предприятия.

"Я думаю, реально это года три-четыре (до их запуска - прим. ТАСС)", - сказал Лемешевский.

Ранее в Роскосмосе сообщали о планах запустить "Электро-Л" номер 3 в середине этого года.