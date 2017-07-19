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Третий метеоспутник "Электро-Л" запустят осенью 2018 года

Космос
19 июля, 10:26 UTC+3 ЖУКОВСКИЙ ЖУКОВСКИЙ 19, июля. /ТАСС

Как сообщил генеральный директор НПО им. Лавочкина Сергей Лемешевский, контракты по четвертому и пятому спутникам еще не заключены

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ЖУКОВСКИЙ, 19 июля. /ТАСС/. Запуск метеоспутника "Электро-Л" номер 3 планируется осенью 2018 года, сообщил журналистам генеральный директор НПО им. Лавочкина Сергей Лемешевский.

"Электро-Л" - плановый запуск осенью следующего года", - рассказал он.

По четвертому и пятому "Электро-Л" контракт еще не заключен, добавил глава предприятия.

"Я думаю, реально это года три-четыре (до их запуска - прим. ТАСС)", - сказал Лемешевский.

Ранее в Роскосмосе сообщали о планах запустить "Электро-Л" номер 3 в середине этого года.

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