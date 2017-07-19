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ФЦП по развитию космодромов России может быть принята в августе - сентябре

Космос
19 июля, 15:48 дата обновления: 19 июля, 15:59 UTC+3

Глава Роскосмоса отметил, что затраты в этой области снизились на 180 млрд руб. за счет возвращения пилотируемых программ на Байконур и отказа от второго стартового стола на Плесецке

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ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 19 июля. /ТАСС/. Федеральная целевая программа (ФЦП) по развитию космодромов России может быть принята в августе - сентябре. Об этом в среду сообщил на авиасалоне МАКС-2017 глава Роскосмоса Игорь Комаров.

"Мы надеемся, что в августе - сентябре она будет утверждена", - сказал он, отметив, что затраты снизились на 180 млрд руб. за счет возвращения пилотируемых программ на Байконур и отказа от второго стартового стола на Плесецке.

Комаров также сообщил, что акционирование предприятий Роскосмоса полностью завершится в следующем году. "Что касается акционирования, то мы надеемся, что в следующем году этот процесс будет завершен. Структуру (госкорпорации - прим. ТАСС) мы сформируем в следующем году", - сказал он.

В январе 2015 года было принято решение о том, что в рамках создания госкорпорации "Роскосмос" и реформирования ракетно-космической отрасли все ее предприятия будут акционированы. При этом Комаров заявлял, что в целом реформа может затянуться на десять лет.

По словам вице-премьера РФ Дмитрий Рогозина, итогом реформы должно стать создание высокотехнологичной отрасли, извлечение прибыли и "восстановление лидерства в космической деятельности".

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