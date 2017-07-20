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На аукцион Sotheby's выставили документ о полете Гагарина и сумку для сбора лунного грунта

Космос
20 июля, 11:14 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

Эксперты полагают, что документ могут продать за $50-80 тыс.

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НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Документ о полете в космос Юрия Гагарина, модель первого советского спутника, картины Алексея Леонова и Андрея Соколова на космическую тематику, а также сумка, в которую американский астронавт Нил Армстронг собирал образцы лунного грунта выставлены в четверг на аукцион Sotheby's. Он приурочен к 48-й годовщине высадки членов экипажа "Аполлона-11" - Нила Армстронга и Базза Олдрина - на Луну.

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"На аукцион выставлены 10 предметов, связанных с советской космической программой, - сообщила корреспонденту ТАСС представитель аукционного дома Мидори Танака. - В частности, это документ о рекордном полете Юрия Алексеевича Гагарина". Документ на английском языке на бланке Центрального аэроклуба имени Чкалова озаглавлен "Регистрация рекорда первого космического полета, совершенного гражданином СССР Юрием Алексеевичем Гагариным 12 апреля 1961 года на космическом корабле-спутнике "Восток". К документу приложена фотография Гагарина в скафандре. Этот официальный документ был подготовлен для направления в Международную авиационную федерацию. По оценкам, этот исторический документ может быть продан за $50-80 тыс.

Среди других предметов, напоминающих о советской космической программе, - жидкостный ракетный двигатель V-751 разработки советского конструктора Алексея Исаева, полномасштабная модель первого советского искусственного спутника Земли, запущенного 4 октября 1957 года, картина Андрея Соколова "Полет спутника", модели космического корабля "Восток-1", автоматической станции "Луна-9" и ракеты-носителя "Союз", книги с автографами советских космонавтов.

Интерес для коллекционеров представляет плоская сумка из прорезиненного нейлона с надписью Lunar Sample Return, в которую американский астронавт Нил Армстронг собирал образцы лунного грунта в районе посадки лунного модуля "Аполлона-11" в юго-западной части Моря Спокойствия. Внутри сумки сохранились мельчайшие следы лунного грунта. Как отметила представитель аукционного дома, этот лот может быть продан за 2-4 млн долларов.

На аукцион выставлены фотоснимки Луны, сделанные в 1855 году британским астрономом Уорреном де ла Рю и астрономом Уорреном Льюисом в 1863 году, снимок участка поверхности Луны, сделанный с использованием 100-дюймового телескопа Хукера, серия снимков лунной поверхности с автоматических станций, а также копия лунного глобуса и процессор с американского космического корабля многоразового использования "Спейс Шаттл".

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