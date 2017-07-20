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Россия к 2025 году запустит 31 спутник дистанционного зондирования Земли

Космос
20 июля, 11:41 дата обновления: 20 июля, 11:56 UTC+3 ЖУКОВСКИЙ ЖУКОВСКИЙ 20, июля. /ТАСС

Сейчас на орбите находится восемь таких аппаратов

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ЖУКОВСКИЙ, 20 июля. /ТАСС/. Россия осуществит к 2025 году запуск 31 космического аппарата дистанционного зондирования Земли.

Об этом сообщил заместитель генерального директора холдинга "Российские космические системы" Евгений Нестеров на круглом столе, проходящем на авиасалоне МАКС-2017. Круглый стол прошел в рамках экспертного совета по ракетно-космической отрасли при комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. 

"Сегодня группировка выглядит следующим образом: восемь аппаратов. К 2025 году будет запущен 31 космический аппарат, при этом орбитальный состав будет не менее 15 космических аппаратов. Появятся радиолокационные аппараты "Кондор-ФКА" и "Обзор-Р", которые сделают сервисы менее зависимыми от метеоусловий", - сказал он.

По словам Нестерова, российский рынок данных дистанционного зондирования Земли падает уже несколько лет. "Все в один голос вчера сказали, что рынок данных дистанционного зондирования Земли падает на протяжении трех-четырех лет в Российской Федерации. За рубежом он более-менее стабильный, у нас он падает", - рассказал он.

К такому выводу, по его словам, пришли участники встречи российских операторов данных космоснимков. Говоря о своих результатах, представитель компании "Российские космические системы" рассказал, что в прошлом году компания представила заказчикам данных более чем на 300 млн квадратных километров.

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