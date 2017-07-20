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Прототип летного костюма для экипажа "Федерации" показали на авиасалоне МАКС-2017

Космос
20 июля, 17:36 UTC+3 ЖУКОВСКИЙ ЖУКОВСКИЙ 20, июля. /ТАСС

Предполагается, что новый костюм будет бирюзового цвета, поверх нанесен логотип РКК "Энергия" и российский флаг

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ЖУКОВСКИЙ, 20 июля. /ТАСС/. Прототип летного костюма для экипажа нового российского пилотируемого космического корабля "Федерация" представлен летно-испытательным отделом РКК "Энергия" на авиасалоне МАКС-2017.

"Удобная и красивая полетная одежда имеет не последнее значение в организации работы экипажа. Предлагаемый комплект предварительный, он будет еще дорабатываться, будут проводиться всевозможные испытания и оценки", - сообщил ТАСС руководитель отдела Марк Серов.

Костюм для нового корабля выбран бирюзового цвета, поверх костюма нанесен логотип РКК "Энергия" и российский флаг. Как отметил Серов, цвет костюма еще может поменяться.

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