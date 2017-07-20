Грузовой корабль "Прогресс МС-05" отстыковался от МКС

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-05" отстыковался от Международной космической станции, сообщили в четверг ТАСС в Центре управления полетами.

"Произведена отстыковка корабля", - сообщили в ЦУПе.

Согласно расчетным данным, включение двигательной установки корабля для торможения произойдет в 23:58 мск, в 00:31 мск 21 июля корабль войдет в плотные слои атмосферы и будет затоплен в Тихом океане в 00:41 мск.