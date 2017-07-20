Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.07:
$ 59.08
€ 68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Грузовой корабль "Прогресс МС-05" отстыковался от МКС

Космос
20 июля, 21:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июля. /ТАСС

21 июля корабль войдет в плотные слои атмосферы и будет затоплен в Тихом океане

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-05" отстыковался от Международной космической станции, сообщили в четверг ТАСС в Центре управления полетами.

"Произведена отстыковка корабля", - сообщили в ЦУПе.

Согласно расчетным данным, включение двигательной установки корабля для торможения произойдет в 23:58 мск, в 00:31 мск 21 июля корабль войдет в плотные слои атмосферы и будет затоплен в Тихом океане в 00:41 мск.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
TMZ: солист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой
2
МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе с ветром в Москве
3
Основы госполитики: сильный ВМФ позволит РФ занимать лидирующие позиции в мире
4
Мизулина повторно внесла в Госдуму законопроект о запрете беби-боксов
5
Рок-музыканты скорбят в связи с кончиной солиста Linkin Park
6
Депутат крымского парламента приговорен к 10 годам лишения свободы
7
Дело экс-сенатора Игоря Изместьева. Досье
Темы дня
Реклама