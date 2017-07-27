Получены первые снимки с единственного "инфракрасного" российского спутника "Канопус-В-ИК"

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Российский космический аппарат с инфракрасной камерой для поиска лесных пожаров "Канопус-В- ИК" передал на Землю первые снимки.
"По предварительной оценке специалистов, качество полученных снимков удовлетворяет требованиям заказчика", - говорится в сообщении госкорпорации "Роскосмос", поступившем в четверг в ТАСС.
Спутник был запущен с космодрома Байконур 14 июля. 26 июля были успешно проведены тестовые включения целевой аппаратуры и высокоскоростной радиолинии передачи информации. Первые снимки (фотографии города Анталья в Турции) получены 27 числа.
"Канопус-В-ИК" - это второй аппарат в комплексе дистанционного зондирования Земли "Канопус-В", однако единственный в российской орбитальной группировке с инфракрасной камерой. Спутник создан в рамках Федеральной космической программы России, предназначен для оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций.
Аппаратура "Канопуса-В-ИК" позволяет получать качественно новую информацию за счет более высокого пространственного разрешения и широкой полосы захвата в 2000 км. Но главным достоинством прибора является способность обнаруживать малоразмерные очаги пожара площадью 25 квадратных метров.