На МКС установят датчик космического мусора

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует установить на внешней поверхности Международной космической станции (МКС) датчик космического мусора, говорится в очередном отчете NASA по засорению околоземного космического пространства.

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"Датчик космического мусора (Space Debris Sensor - прим. ТАСС) планируется запустить в грузовом отсеке космического корабля SpaceX 13 Dragon в ноябре 2017 года. После того, как капсула будет состыкована с Международной космической станцией, роботизированная рука-манипулятор вынет датчик из отсека корабля и прикрепит его к внешней поверхности модуля Columbus", - говорится в публикации.

Датчик будет установлен на модуле, который расположен в передней по направлению полета части МКС. Он будет находиться там три года, принимая на себя удар космического мусора размером менее 1 мм. После этого его вернут на Землю для оценки специалистами. Полученные знания, говорится в сообщении, будут использованы для обновления компьютерной модели распространения космического мусора на околоземной орбите.

Космический мусор

По оценкам NASA, на околоземной орбите более 21 тыс. обломков космической техники размером более 10 см, еще примерно 500 тыс. - частицы размером от 1 до 10 см, а число частиц меньше 1 см вовсе превышает 100 млн.

Космический мусор размером более 10 см постоянно отлеживается системой космического наблюдения США. Объекты до 3 мм могут быть обнаружены наземными радарами, а оценки количества мусора размером меньше 1 мм сделаны на основе изучения ударов таких объектов по корпусам космических кораблей и станций. При этом в NASA подчеркивают, что имеют данные по космическому мусору только до высоты в 600 км над Землей. В то же время наибольшая концентрация мусора находится на орбите высотой 750-800 км, также много мусора, по оценкам NASA, на орбитах до двух тысяч километров.

Отмечается, что мусор, находящийся на орбитах ниже 600 км, в течение нескольких лет сгорит в атмосфере Земли, на высотах в 800 км объекты задержатся на несколько десятилетий, а на орбитах с высотой более тысячи километров мусор будет находиться дольше 100 лет.

Согласно отчету NASA, в настоящее время на околоземной орбите находятся 18 640 крупных объектов космического мусора, из которых 14 145 объектов - ступени и разгонные блоки ракет и обломки космической техники, а также 4 495 действующих и не действующих космических аппаратов.

Наибольшее количество космического мусора принадлежит России - 6 506 объектов. За ней следуют США - 6 218 объектов, Китай - 3 844 объекта, Франция - 545 объектов, Япония - 258, Индия - 197, Европейское космическое агентство - 133. На остальные странны в сумме приходятся 939 объектов.

Защита МКС

Траектория полета МКС постоянно находится под наблюдением наземных служб США и России. Баллистики в Центрах управления полетами в Москве и Хьюстоне всегда находятся на связи друг с другом, получая информацию о возможности входа в зону безопасности станции опасных объектов.

Если поступает информация, что опасный обломок пролетит на дистанции нескольких километров от станции, то МКС совершает маневр уклонения. Подобные маневры могут проводиться несколько раз в год. Если маневр проводить уже поздно, космонавты занимают места в спасательных капсулах кораблей "Союз", чтобы вернуться на Землю, если произойдет нештатная ситуация.

Системы МКС, включая жилые отсеки и системы высокого давления, способны выдерживать удар мусора размером в 1 см на скорости 7-8 км/сек. Риск столкновения с мусором размером от 1 до 10 см в NASA считают незначительным.