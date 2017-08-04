Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вместе со станцией на Венеру предлагают запустить спутник и аэростатные зонды

Космос
4 августа, 18:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, августа. /ТАСС

Станцию "Венера-Д" могут запустить в космос в 2026 году

Поделиться
Материал из 1 страницы
Концепт станции "Венера-Д"

Концепт станции "Венера-Д"

© NASA/JPL-Caltech

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Российско-американская рабочая группа, которая разрабатывает концепцию реализации международного проекта по изучению Венеры (проект "Венера-Д"), предлагает в качестве дополнительных элементов автоматической межпланетной станции (АМС) использовать субспутник массой до 120 кг и аэростатные зонды для работы на высоте 50-55 км в атмосфере Венеры. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Роскосмоса.

СПЕЦПРОЕКТ

Взгляд вглубь Вселенной: необычные фотографии космического пространства

Снимки из космоса, сделанные с помощью обсерваторий NASA, — в материале ТАСС

"В качестве дополнительных элементов АМС будут рассмотрены субспутник массой до 120 кг для проведения самостоятельных исследований и аэростатные зонды различной конструкции для работы на высоте 50-55 км в атмосфере Венеры, а также различная полезная нагрузка, предлагаемая научным сообществом", - сказали в госкорпорации.

Ранее стало известно, что станция "Венера-Д" может быть запущена в 2026 году.

Как уже сообщалось, Роскосмос и NASA договорились продолжить работы по развитию совместной программы исследования Венеры на этот и следующий год. Российская сторона предоставит для программы ракету "Ангара-А5", орбитальный модуль и большой посадочный модуль. Американцы предлагают, в частности, для миссии ряд приборов, долгоживущие маленькие посадочные модули (весом до 10 кг).

Посадочный аппарат планируется спустить на поверхность планеты в районе тессеры. В связи с этим возникает риск гибели аппарата, так как в этих районах местность на Венере гористая. Но именно там, в не залитом лавой выходе древней поверхности второй планеты можно обнаружить следы возможно существовавшей в прошлом жизни. Также ученые планируют изучить парниковый эффект на планете, чтобы избежать в будущем катастрофического нагревания Земли.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Байкал: экологические проблемы великого озера
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рособрнадзор лишил аккредитации Институт иностранных языков в Москве
2
Евросоюз расширил санкции в отношении России из-за Siemens
3
Маккейн ответил Трампу на обвинения в адрес Конгресса в подрыве отношений США и РФ
4
Карта под контролем: способы защиты денег на банковском счете
5
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
6
Авария на руднике "Мир" в Якутии. Хроника событий
7
Власти США предъявили обвинения четырем чиновникам в организации утечек
Темы дня
Новости партнеров
Реклама