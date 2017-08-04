Вместе со станцией на Венеру предлагают запустить спутник и аэростатные зонды

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Российско-американская рабочая группа, которая разрабатывает концепцию реализации международного проекта по изучению Венеры (проект "Венера-Д"), предлагает в качестве дополнительных элементов автоматической межпланетной станции (АМС) использовать субспутник массой до 120 кг и аэростатные зонды для работы на высоте 50-55 км в атмосфере Венеры. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Роскосмоса.
"В качестве дополнительных элементов АМС будут рассмотрены субспутник массой до 120 кг для проведения самостоятельных исследований и аэростатные зонды различной конструкции для работы на высоте 50-55 км в атмосфере Венеры, а также различная полезная нагрузка, предлагаемая научным сообществом", - сказали в госкорпорации.
Ранее стало известно, что станция "Венера-Д" может быть запущена в 2026 году.
Как уже сообщалось, Роскосмос и NASA договорились продолжить работы по развитию совместной программы исследования Венеры на этот и следующий год. Российская сторона предоставит для программы ракету "Ангара-А5", орбитальный модуль и большой посадочный модуль. Американцы предлагают, в частности, для миссии ряд приборов, долгоживущие маленькие посадочные модули (весом до 10 кг).
Посадочный аппарат планируется спустить на поверхность планеты в районе тессеры. В связи с этим возникает риск гибели аппарата, так как в этих районах местность на Венере гористая. Но именно там, в не залитом лавой выходе древней поверхности второй планеты можно обнаружить следы возможно существовавшей в прошлом жизни. Также ученые планируют изучить парниковый эффект на планете, чтобы избежать в будущем катастрофического нагревания Земли.