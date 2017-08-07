Российские станции обеспечили связь с МКС во время проблем в американской системе

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Российские наземные станции обеспечили голосовую связь с Международной космической станцией во время неполадок, которые возникли в американской системе спутниковой связи, сообщили в понедельник ТАСС в российском Центре управления полетами.

"Имелись проблемы со звуковой связью с МКС через американские средства, но они оперативно были устранены. Во время ремонтных работ связь с МКС поддерживалась через российские наземные пункты связи. Данная ситуация никак на работе станции не отразилась. На текущий момент все проблемы с обеспечением голосовой связи через американские средства устранены", - сказали в ЦУПе.

Сбой произошел накануне, уточнили в центре.

В настоящее время на МКС несут вахту российские космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский, американские астронавты Пегги Уитсон, Джек Фишер и Рэндольф Брезник, а также европейский астронавт Паоло Несполи.

Для поддержания связи с МКС используется американская спутниковая система TDRSS, которая состоит из спутников, находящихся на геостационарной орбите.

Планируется, что в начале следующего года связь с МКС начнет обеспечивать аналогичная российская система ретрансляции "Луч".