Российские станции обеспечили связь с МКС во время проблем в американской системе

Пушкинский музей установил авторство картины "Венера и Адонис"Культура 7 августа, 14:42
Перед сборной России по боксу будет стоять задача завоевать на ЧМ четыре золотаСпорт 7 августа, 14:39
Менеджер: мемориал Скалимовской в Варшаве станет для Ласицкене следующим стартом после ЧМСпорт 7 августа, 14:37
Международный полумарафон на колясках пройдет 5 октября на трассе автодрома в СочиСпорт 7 августа, 14:23
СМИ: конфиденциальная переписка финской полиции о визите Путина попала к гражданскому лицуПроисшествия 7 августа, 14:20
Агент: участие Менькова в этапе "Бриллиантовой лиги" в Бирмингеме зависит от его здоровьяСпорт 7 августа, 14:19
Британские власти не комментируют сообщения СМИ об отступных за BrexitМеждународная панорама 7 августа, 14:15
Агент: вратарь "Зенита" Лодыгин недоволен своим положением в клубеСпорт 7 августа, 14:12
Менеджер: после ЧМ Шубенков может выступить на этапе "Бриллиантовой лиги" в БирмингемеСпорт 7 августа, 14:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Российские наземные станции обеспечили голосовую связь с Международной космической станцией во время неполадок, которые возникли в американской системе спутниковой связи, сообщили в понедельник ТАСС в российском Центре управления полетами.
"Имелись проблемы со звуковой связью с МКС через американские средства, но они оперативно были устранены. Во время ремонтных работ связь с МКС поддерживалась через российские наземные пункты связи. Данная ситуация никак на работе станции не отразилась. На текущий момент все проблемы с обеспечением голосовой связи через американские средства устранены", - сказали в ЦУПе.
Сбой произошел накануне, уточнили в центре.
В настоящее время на МКС несут вахту российские космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский, американские астронавты Пегги Уитсон, Джек Фишер и Рэндольф Брезник, а также европейский астронавт Паоло Несполи.
Для поддержания связи с МКС используется американская спутниковая система TDRSS, которая состоит из спутников, находящихся на геостационарной орбите.
Планируется, что в начале следующего года связь с МКС начнет обеспечивать аналогичная российская система ретрансляции "Луч".