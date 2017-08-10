Космический корабль Dragon отправит на МКС прибор для получения ткани легкого

НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Очередной запуск корабля Dragon американской компании SpaceX с грузом для Международной космической станции (МКС) перенесен с 13 на 14 августа. Старт ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) запланирован на 12:31 по времени Восточного побережья США (19:31 мск). Об этом сообщило во вторник Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Микроспутник и воспроизведение клеток легкого

Космический корабль, рассчитанный на транспортировку до трех тонн полезного груза, доставит на орбитальный комплекс питьевую воду, продовольствие, научные приборы и оборудование. В их числе - микроспутник The Kestrel Eye ("Глаз пустельги"), оборудованный оптической системой формирования изображения. Аппарат предназначен для работы на низкой орбите и предоставления визуальной информации из космоса о стихийных бедствиях и формировании фронта неблагоприятной погоды. Как пояснило NASA, испытания микроспутника должны продемонстрировать его надежность в качестве платформы для сложных грузов и поддержки малых миссий за бортом МКС.

Dragon также везет прибор CREAM, разработанный японскими учеными для измерения интенсивности космических лучей, представляющих собой потоки заряженных элементарных частиц. В частности, исследователи хотят с помощью этого инструмента получить более конкретное представление об истории и источниках зарождения космических лучей, а также об их взаимосвязи со сверхновыми звездами. CREAM рассчитан на три года эксплуатации и "на самый длительный в науке", по словам NASA, период непрерывного нахождения под воздействием излучения - 160 дней.

Грузовик доставит на МКС специальный прибор для выращивания и воспроизведения клеток ткани человеческого легкого. Прибор обеспечивает заданные условия для роста клеток определенного вида в условиях невесомости и позволяет программировать их спецификацию до этапа формирования ткани, пояснило NASA. По оценке космического ведомства США, такие опыты в случае успеха дадут биотехнологическим и фармацевтическим организациям возможность быстро и с меньшим затратами апробировать новые лекарства. В идеале ставится цель разработать ткань, которая будет служить подопытным материалом для физиологов и исследователей различных патологий у человека.

Одна осечка из 12 пусков

Предстоящий запуск будет 12-м по счету полетом на МКС грузовых кораблей первого поколения Dragon. Как информировал новостной интернет-ресурс SpaceFlight, компания SpaceX во главе с Илоном Маском больше не планирует отправлять на орбиту новые корабли Dragon, так как собирается повторно использовать уже побывавшие в космосе аппараты. Это позволяет существенно экономить расходы на строительстве космических грузовиков и их запусках.

Так, 4 июня компания Маска отправила к МКС капсулу Dragon, которая уже использовалась в 2014 году для доставки груза на орбитальный комплекс. Компания Hawthorne заменила термозащитную оболочку корабля и ряд других компонентов. При этом шлюз и двигатели малой тяги удалось сохранить, очистить и подготовить для повторного пуска.

Из 11 предыдущих пусков успешными были 10. SpaceX совокупно доставила на станцию более 18 тонн грузов. Единственная осечка произошла 28 июня 2015 года, когда стартовавший с мыса Канаверал Falcon 9 взорвался на 139-й секунде полета, еще до отделения первой ступени. В результате были потеряны корабль Dragon и 8 спутников Flock 1f. Обломки ракеты и космических аппаратов упали в Атлантический океан. К аварии привел разрыв одного из стальных стержней, удерживающих баллон со сжатым гелием внутри бака с жидким кислородом в верхней ступени ракеты. Оторвавшийся баллон (необходим для поддержания высокого давления внутри кислородного бака) "выстрелил" в направлении верхней части бака, что и привело к взрыву.

По оценке SpaceFlight, стоимость уничтоженного груза составляла около $118 млн.