В ночь на воскресенье в Москве можно будет увидеть звездопад Персеиды

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Жители столичного региона смогут увидеть самый красивый звездопад года - Персеиды - в ночь на 13 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.

"В ближайшие августовские ночи жителей всего Северного полушария Земли ожидают "звездные дожди": в ночь на 13 августа наступит максимум яркого метеорного потока Персеиды. Увидеть звездопад смогут и москвичи", - сообщили в пресс-службе.

Несмотря на то, что в ночь на 13 августа на небе будет убывающая Луна, которая немного помешает наблюдениям, в безоблачную погоду жителей европейской части России смогут увидеть 100 до 150 метеоров в час.

Метеорный поток Персеиды известен человечеству около двух тысяч лет. Они появляются на небе ежегодно в период приблизительно с 20 июля по 20 августа. Название Персеиды произошло от названия созвездия Персея, из которого, если присмотреться, и вылетают эти "падающие звезды".

Персеиды образуются в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Туттля. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, влетают в атмосферу Земли со средней скоростью 60 км в секунду и сгорают в ней, образуя яркие треки. Последний раз комета Свифта-Туттля проходила мимо Солнца в декабре 1992 года, а вернется к нему снова лишь в июле 2126 года, поэтому в течение нескольких лет, близких к 1992 году, Персеиды были очень активными. Например, в августе 1993 года наблюдатели центральной Европы фиксировали от 200 до 500 метеоров в час.

Как отмечают в планетарии, наблюдать звездопад лучше всего вдали от городских огней, тогда есть шанс увидеть множество и более слабых метеоров. "Для наблюдения метеорного дождя не нужны никакие астрономические приборы, поэтому насладиться ночным звездным зрелищем лета может любой желающий", - отметили в пресс-службе.

По данным Росгидромета, в ночь на воскресенье в Москве ожидается небольшая облачность, без осадков и до 15 градусов тепла.