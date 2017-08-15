Космонавт Леонов издаст книгу с документами о гибели Гагарина

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Документы и схемы, касающиеся гибели первого космонавта Земли Юрия Гагарина, будут представлены в новой книге советского космонавта Алексея Леонова, совершившего первый в истории выход в открытый космос.

По его версии, самолет Гагарина попал в вихревой след пролетавшего рядом сверхзвукового самолета Су-15.

"Книга-альбом будет называться "Человек и космос", она выйдет к юбилею запуска первого искусственного спутника Земли. В ней будет напечатано порядка 100 моих работ, фотографии, документы, различные заключения по всем этапам жизни, полный творческий отчет и философские рассуждения. Будут представлены умозаключения с чертежами (ситуации, приведшей к гибели Юрия Гагарина - прим. ТАСС). Единственное, что я дал слово не называть фамилию этого летчика (действия которого привели к гибели космонавта - прим. ТАСС), это дело деликатное, пусть этим занимается государство", - сказал Леонов в беседе с ТАСС.

По словам космонавта, он единственный из оставшихся в живых свидетелей трагедии 27 марта 1968 года, когда Гагарин вместе с инструктором Владимиром Серегиным погиб в авиакатастрофе во Владимирской области во время полета на учебном самолете МиГ-15УТИ. В этот момент Леонов вместе с другими космонавтами отрабатывал прыжки с парашютом в 13 км от места трагедии, а затем возглавил одну из подкомиссий, расследовавших случившееся.

Чертежи и документы, связанные с гибелью Гагарина, основаны на расследовании, проведенном Леоновым совместно с Военно-воздушной академией им. Жуковского. Модель самолета, по словам космонавта, была "продута" на факультете аэродинамики академии и доказала версию, которой придерживался Леонов.

"Самолет, который там был, прошел на высоте 4200 метров на сверхзвуке на расстоянии 10-15 метров от самолета Гагарина, перевернул и загнал самолет в глубокую спираль. Все говорят: "Они в штопор сорвались". Самолету, чтобы сорваться в штопор нужна скорость 350 км/час, а он столкнулся с землей на скорости 750 км/час, это глубокая перевернутая спираль. Он перевернул самолет этот, вот как было на самом деле", - отметил Леонов.

Среди документов, которые он намерен опубликовать, - письмо генерал-майора авиации Анатолия Польского первому заместителю председателя Военно-промышленной комиссии при Совмине СССР Николаю Строеву с докладом о разговоре с летчиком Су-15, признавшим нарушение зоны полета. По словам Леонова, Строев категорически запретил впредь поднимать этот вопрос, предупредив, что подобная версия погубит жизнь летчика. "[Авиаконструктор Андрей] Туполев тоже просил это не поднимать, что еще надо? А это был летчик Туполева", - отметил космонавт.

Другие версии

Другим версиям гибели Гагарина, в том числе официальной, Леонов не верит, хотя и у его версии имеются критики. "Не все согласны в данном случае. Товарищ Миронов (Арсений Миронов, бывший начальник института Летно-исследовательского института им. М.М. Громова - прим. ТАСС) считает, что это не так, и некоторые летчики с ним согласны. А как они считают? Их там не было рядом, а товарищ Миронов пошел по старому пути, он в то время был руководителем этого летчика", - говорит Леонов.

Космонавт также критикует авиационные институты за то, что они в свое время не провели должного расследования, а сделали заключение, что самолет Гагарина совершил резкий маневр, связанный с отворотом от стаи гусей или метеозондом. "Это позор, и все с этим согласились, потому что никто не виноват. А виноват тот, кого нету. Их (руководителей расследования - прим. ТАСС) надо было наказывать за то, что они тогда не провели расследование, которое надо было провести. Кто им мешал эту ситуацию изучить в аэродинамической трубе Центрального аэрогидродинамического института? Все стало бы понятно, что самолет, который там был, прошел рядом", - отметил Леонов.

Гибель Гагарина и Серегина

Утром 27 марта 1968 года Гагарин и Серегин вылетели с аэродрома Чкаловский для выполнения учебного полета в пилотажной зоне. В 10:31 мск Гагарин доложил на Землю, что летное задание в районе испытательных полетов завершено и он возвращается на аэродром, однако менее чем через минуту самолет столкнулся с землей.

Согласно официальной версии, из-за изменившейся в полете воздушной обстановки экипаж МиГ-15УТИ совершил резкий маневр и сорвался в штопор. Имеются также неофициальные версии о пролете в опасной близости от самолета Гагарина другого МиГ-15, выполнявшего полет в том же районе, отсутствие должного налета на МиГ-15 у Серегина, технические ошибки при подготовке самолета к полету. Руководитель подготовки первых светских космонавтов генерал Николай Каманин в своих дневниках отмечает, что Леонов изначально придерживался версии гибели Гагарина из-за пролета сверхзвукового самолета.