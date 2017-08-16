Федеральную целевую программу развития космодромов внесут в кабмин до конца августа

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 16 августа. /ТАСС/. Федеральная целевая программа РФ развития космодромов до конца августа будет внесена в правительство и рассмотрена в течение сентября. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин в рамках совещания по строительству космодрома.
"Программа будет детально рассмотрена аппаратом правительства, а потом представлена на полноценном заседании правительства, - сказал Рогозин. - Я думаю, что сентябрь - теоретически это реально".
Со своей стороны глава Роскосмоса Игорь Комаров добавил, что Министерство экономического развития РФ должно внести документ в правительство до конца августа.