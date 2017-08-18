Внеплановое изучение Вселенной: что Voyager 40 лет делает в космосе

20 августа 1977 года была запущена космическая миссия Voyager. Ее основной целью было исследование Юпитера и Сатурна.

Тогда никто еще не предполагал, что аппараты будут работать и в 2017 году. Последние пять лет автоматический зонд Voyager-1 находится в межзвездном пространстве: в августе 2012 года он вышел за границы Солнечной системы. Voyager-2 окажется там же в ближайшем будущем.

Никто из нас не думал, когда мы запускали аппараты 40 лет назад, что они будут работать так долго и продолжать свои пионерские исследования. Самые интересные вещи, которые они найдут в следующие пять лет, скорее всего, то, о чем мы пока даже не имеем представления Эд Стоун руководитель проекта Voyager

Аппараты готовили к встрече с суровой средой Юпитера, отсюда и запасные инструменты, и повышенная надежность, которая позволила зондам Voyager проработать в восемь раз дольше расчетных пяти лет. Примерно к 2025–2030 году энергии у аппаратов будет хватать только на поддержание связи с Землей, и научные наблюдения на них прекратятся.

На борту Voyager-1 и Voyager-2 установлены золотые пластины с посланиями инопланетным цивилизациям: информацией о расположении Земли в Солнечной системе, приветствиями на языках разных народов мира, музыкой и звуками природы. Из-за бюрократических проволочек у автора идеи астронома Карла Сагана и его коллег не вышло записать на "золотые диски" голоса делегатов разных стран в ООН, поэтому с инопланетянами разговаривают преподаватели иностранных языков Корнелльского университета. Кстати, записи приветствий можно послушать на SoundCloud.

Чтобы приблизительно представлять, где сейчас находится миссия Voyager, найдите на ночном небе Змееносца, крупное созвездие к югу от Геркулеса и к северу от Стрельца и Скорпиона. Посмотрите внимательно в его верхнюю часть, где находится альфа Змееносца: примерно там со скоростью почти 17 км/с движется Voyager 1. Его "близнец" находится в созвездии Павлина, которое не видно в нашем Северном полушарии.

Так вот, где-то там зонд с "мозгами" современного инженерного калькулятора исправно телеграфирует назад на Землю: я здесь. Что можно на это ответить? До 15 августа NASA собирало от всех желающих поздравительные сообщения для Voyager-1. К 5 сентября, годовщине запуска зонда, ученые составят шорт-лист из десяти фаворитов, а публика проголосует за лучшее из них. Если для описания ваших чувств не хватит 60 символов, можно, как Саган, подумать о том, что эти "бутылки с записками", брошенные нами в холодное бескрайнее море из ничего, сообщают о жизни на Земле нечто хорошее и наполняют надеждой.

Можно, впрочем, ни о чем не думать и просто послушать единственный межзвездный рок-н-ролльный трек в истории человечества, Johnny B. Goode Чака Берри (тоже есть на "золотом диске"). И представить, что кто-то когда-нибудь — учитывая бесконечность Вселенной — Voyager непременно найдет.

Ольга Добровидова

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