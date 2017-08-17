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Российские космонавты с 2018 года смогут начать использовать отечественные видеокамеры

Космос
17 августа, 19:52 UTC+3 КОРОЛЕВ область/ 17, августа. /ТАСС

В настоящее время для видеосъемки работы российских космонавтов в открытом космосе используются американские камеры

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КОРОЛЕВ /Московская область/, 17 августа. /ТАСС/. Российские камеры для съемки работ космонавтов в открытом космосе могут заменить американские аналоги уже в следующем году, сообщил в Центре управления полетами космонавт, руководитель летно-космического центра РКК "Энергия" Александр Калери.

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"Работы сейчас ведутся, ход испытаний покажет, когда они начнут использоваться. Не исключено, что мы успеем к следующему выходу в январе, а может быть, после него", - сказал он. В настоящее время камеры проходят этап наземных испытаний.

В прошлом году ТАСС сообщил, что Научно-исследовательский институт телевидения разработал отечественные видеокамеры для съемки работы российских космонавтов в открытом космосе, их испытания за бортом Международной космической станции пройдут в 2017 году. Российская космическая камера, получившая название "Автономная система видеонаблюдения", представляет собой надеваемый поверх шлема обруч с двумя камерами по бокам. Сигнал с камер будет передаваться на приемную аппаратуру служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС, а оттуда через имеющиеся каналы связи в Центр управления полетами в подмосковном Королеве. Как пояснили ранее в НИИ, с помощью камер предполагается следить за работой космонавтов во время внекорабельной деятельности.

В настоящее время для видеосъемки работы российских космонавтов в открытом космосе используются американские камеры. Перед каждым выходом в открытый космос их приходится одалживать у американских астронавтов. Трансляция изображения также ведется через американские средства связи.

Источник ТАСС в ракетно-космической отрасли ранее сообщал, что американские камеры не совсем подходят для работы в российских скафандрах, поскольку предназначались для работы с американскими скафандрами. В частности, американская система закрывает верхний иллюминатор в шлеме российских скафандров, и чтобы посмотреть наверх, космонавтам приходится менять положение тела вместо того, чтобы просто перевести взгляд. В российских "Автономных системах видеонаблюдения" это недостаток учтен и верхнее стекло шлема открыто.

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