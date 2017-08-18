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Ракета Atlas V стартовала с мыса Канаверал

Космос
18 августа, 16:58 UTC+3 ТАСС

Отмечается, что ракета была запущена со спутником NASA

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 18 августа. Ракета-носитель Atlas V со спутником американской спутниковой системы TDRS была запущена в пятницу с мыса Канаверал (штат Флорида, США). Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в своем Twitter.

"Любители космоса, туристы и отдыхающие на пляже наблюдают взлет Atlas V и TDRS-M", - говорится в сообщении, к которому прикреплена фотография ракеты, оторвавшейся от земли. В другом сообщении управления отмечается, что для отслеживания телеметрии полета ракеты используются другие спутники этой системы.

Cпутниковая система TDRS состоит из космических аппаратов, находящихся на геостационарной орбите. Она используется NASA и другими американскими правительственными организациями для организации связи между наземными станциями и низколетящими объектами.

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