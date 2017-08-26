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Компания Orbital ATK запустила с мыса Канаверал спутник для ВВС США

Космос
26 августа, 9:23 дата обновления: 26 августа, 9:34 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 26, августа. /ТАСС

SensorSat предназначен для отслеживания передвижений всех действующих и бездействующих спутников, а также фрагментов космического мусора

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НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Американская компания Orbital ATK запустила в субботу ракету-носитель Minotaur IV с предназначенным для ВВС США спутником отслеживания передвижений космических аппаратов и объектов.

Старт ракеты состоялся в 02:04 по времени Восточного побережья США (09:04 мск) с базы ВВС на мысе Канаверал (штат Флорида). Прямую трансляцию запуска компания вела на своем сайте.

Аппарат под названием SensorSat будет располагаться на низкой околоземной орбите. Он предназначен для отслеживания передвижений всех действующих и бездействующих спутников, а также фрагментов космического мусора. SensorSat заменит спутник наблюдения космического базирования SBSS, который был запущен ВВС США с той же целью в 2010 году.

Небольшой аппарат стоимостью около $50 млн и весом чуть более 110 кг будет работать на орбите высотой 600-700 км. Срок его службы составит как минимум три года или до тех пор, пока не будет найдено финансирование для запуска нового спутника из серии SBSS.

ВВС США заключили контракт с Orbital ATK на вывод SensorSat на орбиту в 2015 году. Для его доставки решили использовать разработанную компанией четырехступенчатую ракету легкого класса Minotaur IV. Однако из-за нестандартности угла наклонения расчетной орбиты спутника для его успешного вывода носитель пришлось оборудовать дополнительной пятой ступенью.

Это первый запуск Minotaur IV с мыса Канаверал. С 2010 года с помощью данного носителя совершено пять пусков с площадок в штатах Калифорния и Аляска.

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