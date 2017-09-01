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Межведомственная комиссия рекомендовала к утверждению экипажи новой экспедиции на МКС

Космос
1 сентября, 11:25 UTC+3 ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК область/ 1, сентября. / ТАСС

В основной экипаж включены космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и астронавты NASA Марк Ванде Хей и Джозеф Акаба

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Джозеф Акаба, Александр Мисуркин и Марк Ванде Хай

Джозеф Акаба, Александр Мисуркин и Марк Ванде Хай

© Станислав Красильников/ТАСС

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 1 сентября. / ТАСС/. Межведомственная комиссия на заседании в российском Центре подготовки космонавтов (ЦПК) рекомендовала утвердить основной и дублирующий экипажи новой экспедиции на Международную космическую станцию, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ЦПК.

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"Межведомственная комиссия рекомендовала экипажи к продолжению предполетной подготовки на космодроме Байконур", - сказали в ЦПК.

В основной экипаж корабля "Союз МС-06" включены космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и астронавты NASA Марк Ванде Хей и Джозеф Акаба, а в дублирующий - россиянин Антон Шкаплеров и американцы Скотт Тингл и Шеннон Уокер. Окончательные составы экипажей будут утверждены госкомиссией на Байконуре за сутки до старта, который запланирован на 13 сентября.

Заседание межведомственной комиссии прошло по итогам двухдневной экзаменационной сессии. Космонавты справились со всеми учебными нештатными ситуациями, работая на точных копиях российского сегмента МКС и корабля "Союз МС". Также их признала годными к полету медицинская комиссия.

Мисуркин полетит на МКС во второй раз, Акаба - в третий, Ванде Хей пока не имеет опыта космических полетов.

Старт новой экспедиции к МКС на корабле "Союз МС-06" намечен на 13 сентября в 00:58 мск с космодрома Байконур, планируемая продолжительность полета составит 167 суток.

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