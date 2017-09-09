Для обеспечения запуска "Союза" на оперативные аэродромы перебазирована авиация ЦВО

ТАСС, 9 сентября. Авиация Центрального военного округа (ЦВО) перебазирована на оперативные аэродромы для поисково-спасательного обеспечения запуска транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-06", который запланирован на 13 сентября. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе ЦВО.

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"Авиация перебазирована на оперативные аэродромы в Байконуре, Жезказгане, Караганде и Горно-Алтайске. В обеспечении старта принимают участие около 100 военнослужащих, четыре вертолета Ми-8, три самолета Ан-26 и Ан-12, а также 10 единиц наземной техники. Дежурство по запуску и выведению на орбиту космического корабля организовано в центре боевого управления 14-й армии ВВС и ПВО в Екатеринбурге", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что запуск корабля будет осуществлен на космодроме Байконур с Гагаринского старта (площадка №1). "Союз МС-06" должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) новый экипаж для очередной длительной экспедиции. К МКС отправятся россиянин Александр Мисуркин, а также астронавты NASA Марк Ванде Хей и Джозеф Акаба.