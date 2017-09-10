Virgin Galactic планирует испытать свой суборбитальный корабль с включенными двигателями

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Американская компания Virgin Galactic готовится вскоре провести первые испытания своего туристического суборбитального космического корабля SpaceShipTwo модели Unity с включенными двигателями. Об этом в конце недели сообщил исполнительный директор компании Джордж Уайтсайдс.

"Virgin Galactic продолжает свою работу, и мы приближаемся к полетам с включенными двигателями. Прямо сейчас мы на пороге этого", - сказал он, выступая на 20-м ежегодном съезде научного сообщества, занимающегося вопросами исследования Марса, в Ирвине, штат Калифорния. При этом Уайтсайдс отказался называть точные сроки.

По его словам, осталось лишь несколько раз провести испытательные полеты, в ходе которых корабль в воздухе отделяется от носителя и планирует на землю, не используя свою тягу. Этот этап скоро завершится. Во время прошлых испытаний пилоты лишь имитировали изменение центра гравитации корабля, которое происходит при включении двигателей.

Модель Unity была представлена в феврале текущего года, а ее первый пробный полет состоялся 8 сентября. Модель создали взамен образца, разбившегося примерно полтора года назад. По внешнему виду она практически не отличается от предыдущей модели под названием Enterprise, которая разбилась в пустыне Мохаве на юге Калифорнии в октябре 2014 года при выполнении испытательного полета. Согласно выводам специалистов, которые изучали обстоятельства ЧП, одной из причин крушения тогда стала ошибка пилота.

В результате катастрофы один из пилотов погиб, другой получил ранения. Свой первый пилотируемый полет над пустыней в Калифорнии, преодолев звуковой барьер, аппарат Enterprise совершил в апреле 2013 года. Представители Virgin Galactic заверяют, что после катастрофы сделали необходимые выводы и новая модель стала значительно безопаснее предшественницы.