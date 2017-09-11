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Замглавы "Роскосмоса" покидает корпорацию из-за проблем со здоровьем

Космос
11 сентября, 16:29 UTC+3

Подробности отставки Юрия Власова не уточняются

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Заместитель генерального директора "Роскосмоса" Юрий Власов покидает госкорпорацию в связи с резким ухудшением состояния здоровья. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

"Юрий Власов, заместитель генерального директора "Роскосмоса" по ракетно-космической промышленности, покидает госкорпорацию в связи с резким ухудшением состояния здоровья", - говорится в сообщении.

Отмечается, что временно исполняющим обязанности заместителя генерального директора "Роскосмоса" по ракетно-космической промышленности назначен директор департамента ракетно-космической промышленности Николай Ваганов.

Власов родился 9 декабря 1959 года. В 1983-2012 годы проходил службу в Вооруженных силах РФ. В 2012-2013 годы был первым заместителем генерального директора НПО имени Лавочкина. С апреля 2014 года занимал должность замгендиректора ОАО "Объединенная ракетно-космическая корпорация" (ОРКК), а в августе 2015 года был назначен гендиректором ОРКК.

Ранее источник ТАСС сообщал, что в конце декабря 2016 года Власов был назначен первым заместителем гендиректора госкорпорации "Роскосмос".

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Персоны
Власов, Юрий Вениаминович
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Россия
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