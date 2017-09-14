Глава Роскосмоса: участие частных инвесторов в освоении космоса совершенно необходимо

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Роскосмос открыт к сотрудничеству с частным бизнесом в освоении космоса, об этом генеральный директор госкорпорации Игорь Комаров рассказал в опубликованном в четверг интервью газете "Известия".

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"Я считаю участие частных инвесторов совершенно необходимым", - сообщил он, отметив, что госкорпорация, в свою очередь, готова поддержать частных инвесторов с собственными разработками. "Понятно, что в первую очередь, наверное, можно ожидать появления проектов наименее инвестиционно- и технологически емких. Например, бизнесов, которые связаны с малыми космическими аппаратами, с сервисами, но мы готовы поддерживать любые серьезные проекты и ожидаем, конечно, в свою очередь, роста частных инвестиций. То же относится и к рынку пусковых услуг", - отметил Комаров.

"Гибкость и динамичность свойственны частному бизнесу, мы это, разумеется, используем и будем использовать дальше. Роскосмос, откровенно говоря, серьезно загружен специфическими, государственными задачами, которые не всегда имеют коммерческий аспект, но мы открыты для предложений и говорим: давайте, делайте, а Роскосмос будет помогать", - добавил он.

О будущем МКС

По словам главы Роскосмоса, на смену МКС может прийти станция открытой конфигурации.

"Есть идея сделать станцию открытой конфигурации, которая была бы готова принимать всех партнеров. Мы понимаем, что следующая станция должна быть международным проектом - количество участников и соответственно инвестиций увеличивает эффективность работы", - подчеркнул он, отметив, что по этому вопросу России удается найти общие направления со странами БРИКС.

"Особенно в области дистанционного зондирования Земли. У нас всех есть общие задачи, связанные с нашими большими территориями и большим населением. И мы все заинтересованы в том, чтобы совместными усилиями снижать риски возникновения чрезвычайных ситуаций или по крайней мере быстро на них реагировать, получать качественную информацию, которая была бы полезна для народно- хозяйственных целей. Это одно направление", - сообщил гендиректор госкорпорации.

"Второе направление - навигационные услуги, здесь тоже есть широкая область применения. Мы можем поднять качество этих услуг друг для друга и внутри наших стран. Также мы отрабатываем возможности создания совместных орбитальных станций, но это, наверное, более отдаленное будущее", - добавил Комаров.

Целесообразность использования многоразовых средств выведения

Выгода от использования систем повторного выведения космических аппаратов на орбиту пока неочевидна, считает Комаров.

"Многоразовые системы, конечно, интересны. Вопрос только в том - как скоро они станут основным трендом. Экономическая выгода от их использования, и я уже это говорил, пока неочевидна", - сообщил он.

Тем не менее, подчеркнул Комаров, госкорпорация продолжает вести разработки в данном направлении, в том числе и при поддержке правительства.

"Сейчас в том числе и правительство поддерживает нас - недавно заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин принял решение о создании совместной авиационно-космической конструкторской группы по возвращаемым ступеням", - добавил он.