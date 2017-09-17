Космический грузовик Dragon компании SpaceX покинул МКС

ТАСС, 17 сентября. Космический грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX отстыковался в воскресенье от Международной космической станции и возвращается на Землю. Прямую трансляцию ведет NASA TV.

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"Два включения двигателя (для маневра с целью возвращения на Землю - прим. ТАСС) уже завершены", - сказал диктор, комментирующий трансляцию.

Маневр по отстыковке проводили астронавты NASA Рэндольф Брезник и ЕКА Паоло Несполи. Корабль должен приводниться в Тихом океане примерно через пять часов. Двигатели корабля включатся, чтобы отвести грузовик на безопасное расстояние от МКС, после чего он должен сойти с орбиты и приводниться в Тихом океане. На Землю он доставит 1,7 тонны грузов, в том числе образцы, собранные в рамках экспериментов по биологии.

16 августа Dragon доставил на МКС почти 3 тонны грузов, пристыковавшись к модулю Harmony. Корабль отправился к МКС 14 августа на ракете Falcon 9 компании SpaceX со стартовой площадки Космического центра Кеннеди во Флориде.