Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Космический грузовик Dragon компании SpaceX покинул МКС

Космос
17 сентября, 11:56 дата обновления: 17 сентября, 12:44 UTC+3 ТАСС

Маневр по отстыковке проводили астронавты NASA Рэндольф Брезник и ЕКА Паоло Несполи

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Sergey Ryazanskiy/NASA via AP

ТАСС, 17 сентября. Космический грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX отстыковался в воскресенье от Международной космической станции и возвращается на Землю. Прямую трансляцию ведет NASA TV.

СПЕЦПРОЕКТ

Просто космос

От Гагарина до "ЭкзоМарса"

"Два включения двигателя (для маневра с целью возвращения на Землю - прим. ТАСС) уже завершены", - сказал диктор, комментирующий трансляцию.

Маневр по отстыковке проводили астронавты NASA Рэндольф Брезник и ЕКА Паоло Несполи. Корабль должен приводниться в Тихом океане примерно через пять часов. Двигатели корабля включатся, чтобы отвести грузовик на безопасное расстояние от МКС, после чего он должен сойти с орбиты и приводниться в Тихом океане. На Землю он доставит 1,7 тонны грузов, в том числе образцы, собранные в рамках экспериментов по биологии.

16 августа Dragon доставил на МКС почти 3 тонны грузов, пристыковавшись к модулю Harmony. Корабль отправился к МКС 14 августа на ракете Falcon 9 компании SpaceX со стартовой площадки Космического центра Кеннеди во Флориде.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Олимпийская чемпионка по биатлону Медведцева попала в ДТП под Красноярском
2
Черногорский вратарь Ленац был застрелен во время тренировки
3
Олимпийская чемпионка по биатлону Медведцева находится в стационаре после аварии
4
Матвиенко: в идее Госдепа разместить миротворцев ООН на границе РФ и Украины нет логики
5
Саакашвили хочет 17 октября собрать в Киеве митинг и объявить требования по реформе власти
6
"Настоящая лабуда": судейство боя Головкин - Альварес подверглось критике
7
В ДНР запретили ввозить украинскую свинину
Темы дня
Новости партнеров
Реклама