В NASA обсуждают, как сделать миссию по изучению спутника Юпитера менее затратной

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продолжает заниматься планированием отправки корабля к спутнику Юпитера Европе, на поверхность которой будет спущен исследовательский аппарат. Один из главных вопросов, который стоит перед NASA сейчас - это снижение затрат при реализации данной инициативы. Об этом в субботу сообщил портал Space.com со ссылкой на одного из участников проекта, специалиста NASA по планетарным исследованиям Курта Нибура.

В июне этого года в NASA рассмотрели общую концепцию экспедиции, она была признана удачной, однако конкретного плана пока нет. "Завершение оценки общей концепции дает нам возможность начать разрабатывать варианты посадки аппарата на Европу. Мы хотим добиться баланса риска, расходов и объема полученных научных данных", - сказал Нибур.

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При этом еще в феврале этого года в NASA был подготовлен доклад с описанием того, какие именно данные хотелось бы получить в ходе этой миссии. Был обозначен набор из пяти инструментов, которые нужно установить на отправляемом к Европе аппарате. В управлении предполагают, что он будет запущен не раньше конца 2025 года при помощи ракеты-носителя Space Launch System. До Юпитера аппарат долетит лишь в 2030 году и только через год сможет сесть на Европу, так как перед этим ему предстоит выйти на орбиту газового гиганта.

Масса зонда должна составить примерно 16,6 тонны. Размещенное на нем оборудование будет весить чуть больше 45 килограммов. Ожидается, что он сможет проработать 20 дней.

Нибур при этом признает, что выполнение всего того, что обозначено в февральском докладе, способно пробить брешь в бюджете NASA. "Этот доклад - отправная точка. Но миссия получается очень дорогостоящей. Нам бы хотелось рассмотреть менее затратные варианты", - добавил ученый. Он также признал, что для снижения расходов придется пожертвовать некоторыми научными данными, которые аппарат мог бы собрать.

Европа - шестой спутник Юпитера, по размерам уступающий Луне. Считается, что он состоит из силикатных пород. При этом есть теория, что под поверхностью находится целый океан. Если гипотеза окажется верной, то появятся основания полагать, что там, хотя бы на бактериальном уровне, есть жизнь.