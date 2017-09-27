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Орбиту МКС подняли почти на километр

Космос
27 сентября, 20:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Средняя высота станции над поверхностью Земли по итогам маневра составила 404,9 км

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Российский грузовой космический корабль "Прогресс МС-06" приподнял высоту полета Международной космической станции (МКС) на 800 метров, сообщили в среду в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП).

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"По предварительным расчетам службы баллистико-навигационного обеспечения ЦУП, средняя высота станции над поверхностью Земли по итогам маневра увеличилась на 800 м и составила 404,9 км", - сказали в ЦУП.

Маневр проводился путем включения в 19:50 мск на 220 секунд двигателей российского грузового корабля "Прогресс МС-06", пристыкованного к орбитальной станции. Цель коррекции - формирование баллистических условий для запланированных на 12 октября старта и стыковки к МКС грузового корабля "Прогресс МС-07".

Ранее коррекция орбиты планировалась на 4 октября, но была перенесена на 27 сентября. "Такое решение было принято в связи с изменением в составе верхних слоев атмосферы, которые произошли из-за повышенной солнечной активности, наблюдавшейся в начале сентября", - сказали в ЦУП. Там отметили, что изменения в атмосфере привели к тому, что орбита МКС "просела".

Как пояснили в ИКИ РАН, из-за жесткого рентгеновского излучения, которое усиливается во время вспышек на Солнце, верхние слои атмосферы Земли нагреваются и расширяются. В результате высоту полета искусственных спутников на низких орбитах приходится корректировать чаще.

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