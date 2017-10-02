Роскосмос может создать группировку малых спутников ДЗЗ при участии частных инвесторов

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Роскосмос обсуждает возможность создания при участии частного капитала группировки малых спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Об этом в понедельник заявил глава госкорпорации Игорь Комаров.

"Что касается группировки малых аппаратов для дистанционного зондирования Земли, у нас такой проект есть. Мы сейчас обсуждаем с потенциальными инвесторами возможность создания вместе с частным капиталом такой группировки", - сказал он.

"Надеемся, что та работа, которую мы ведем по проекту "Цифровая Земля" и по развитию спроса на результаты космической деятельности, в частности дистанционного зондирования Земли, позволит сделать этот проект окупаемым", - также сказал Комаров.

Он добавил, что проработка технических требований к аппаратам ведется около года. "С частными потребителями, министерствами и ведомствами отрабатываем требования к информации, которую получим", - также отметил он.

"Надеюсь, через полгода будет что сказать с точки зрения и облика, и перспектив формирования этой группировки, и с точки зрения привлечения частных инвесторов", - сказал глава Роскосмоса.