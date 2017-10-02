Роскосмос может создать группировку малых спутников ДЗЗ при участии частных инвесторов

Футболист ЦСКА Головин выбыл на две недели и пропустит матчи сборной РоссииСпорт 2 октября, 14:13
Надаль расстроен радикализацией испанского общества из-за референдумаСпорт 2 октября, 14:12
Главный трофей ЧМ-2018 увидели 15 тысяч жителей Уфы в рамках тура кубка мираСпорт 2 октября, 14:10
Более 170 тыс. жителей Карачаево-Черкесии будут привиты от гриппа этой осеньюВ стране 2 октября, 14:04
Полпред в СФО представил Александра Усса в Красноярске в качестве врио губернатораПолитика 2 октября, 14:01
Фурсенко: все пять аргентинских футболистов "Зенита" заслуживают играть в сборнойСпорт 2 октября, 13:58
Болельщик по обмену: Ливерпуль – МоскваСпорт 2 октября, 13:56
Дворкович: в Турции остаются около тысячи туристов с просроченной датой вылетаЭкономика и бизнес 2 октября, 13:55
Лауреаты Нобелевских премий - наши соотечественники. ДосьеБиографии и справки 2 октября, 13:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Роскосмос обсуждает возможность создания при участии частного капитала группировки малых спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Об этом в понедельник заявил глава госкорпорации Игорь Комаров.
"Что касается группировки малых аппаратов для дистанционного зондирования Земли, у нас такой проект есть. Мы сейчас обсуждаем с потенциальными инвесторами возможность создания вместе с частным капиталом такой группировки", - сказал он.
"Надеемся, что та работа, которую мы ведем по проекту "Цифровая Земля" и по развитию спроса на результаты космической деятельности, в частности дистанционного зондирования Земли, позволит сделать этот проект окупаемым", - также сказал Комаров.
Он добавил, что проработка технических требований к аппаратам ведется около года. "С частными потребителями, министерствами и ведомствами отрабатываем требования к информации, которую получим", - также отметил он.
"Надеюсь, через полгода будет что сказать с точки зрения и облика, и перспектив формирования этой группировки, и с точки зрения привлечения частных инвесторов", - сказал глава Роскосмоса.