Сайт ТАСС запустил "Спутник один"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. ТАСС подготовил специальный проект к 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли. "Спутник один" рассказывает историю аппарата, благодаря которому человечество открыло космическую эру, а СССР и США начали космическую гонку.

СПЕЦПРОЕКТ Спутник один. История первого космического устройства О том, как простой советский спутник в одиночку положил начало эпохе космических исследований

В пяти главах спецпроекта собраны ключевые события и факты, связанные с запуском "Простейшего спутника - 1" (ПС-1). В проекте объясняется, почему аппарат получил такое название, а также приводятся некоторые мифы, связанные с полетом спутника.

Главной особенностью спецпроекта стала трансляция, имитирующая первые дни полета ПС-1. На стартовой странице пользователь сможет наблюдать за движением спутника по орбите Земли. Трансляция начнется 4 октября в 22:28:34 мск (время запуска спутника) и продлится до 8 октября.

"Спутник один" также отличается нестандартным оформлением в коллажной технике. "Мы решили обратиться к эстетике вырезок и советской технической иллюстрации и оформить проект как коллекцию фаната спутника, совместив чертежи, схемы и архивные фотографии", - рассказал руководитель студии инфографики ТАСС Алексей Новичков. Материал объединил публикации научно-популярных журналов "Техника - молодежи", "Наука и жизнь" и историческую подборку из архивов ТАСС.

Стилистика использованных материалов во многом определила и оформление "Спутника один". Архивные развороты журналов и оригиналы газетных заметок сочетаются со стилизованными под советские фотографии обложками глав и динамичными фигурными вставками.

Еще одна особенность проекта - наличие героя, от лица которого ведется повествование. "При создании персонажа Спутник мы ориентировались на иллюстрации из детской литературы 60-х годов", - пояснил дизайнер проекта Константин Каковкин.

О спутнике

4 октября 1957 года на околоземную орбиту был выведен первый искусственный спутник Земли. Космический аппарат был запущен ракетой-носителем "Спутник" (создана на базе межконтинентальной баллистической ракеты Р-7) с 5-го научно-исследовательского полигона Минобороны СССР (впоследствии космодром Байконур). ПС-1 представлял собой шар диаметром 58 см, весил 83,6 кг, был оснащен четырьмя антеннами длиной 2,4 м и 2,9 м.

ПС-1 находился на орбите 92 дня (до 4 января 1958 года), совершив 1440 оборотов вокруг Земли (около 60 млн км), его радиопередатчики работали в течение двух недель после старта.